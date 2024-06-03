https://ria.ru/20240603/evroparlament-1950245524.html

Глава МИД Венгрии обыграл слова Орбана, говоря о выборах в Европарламент

Глава МИД Венгрии обыграл слова Орбана, говоря о выборах в Европарламент - РИА Новости, 03.06.2024

Глава МИД Венгрии обыграл слова Орбана, говоря о выборах в Европарламент

Граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который мчится к третьей мировой войне, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:40

2024-06-03T17:40

2024-06-03T17:40

в мире

венгрия

виктор орбан

петер сийярто

европарламент

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d713eabd7a161cc47ea9602ed60b1c18.jpg

БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который мчится к третьей мировой войне, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа несётся к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. "До выборов в Европарламент осталось шесть дней, шесть дней осталось до того, как люди нажмут стоп-кран в поезде сторонников войны, который сейчас, кажется, неудержимо мчится к своему конечному пункту назначения, третьей мировой войне", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети.Орбан ранее заявил, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркивал он.

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

https://ria.ru/20240602/siyyarto-1950064216.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, европарламент, евросоюз