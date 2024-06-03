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Глава МИД Венгрии обыграл слова Орбана, говоря о выборах в Европарламент - РИА Новости, 03.06.2024
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17:40 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/evroparlament-1950245524.html
Глава МИД Венгрии обыграл слова Орбана, говоря о выборах в Европарламент
Глава МИД Венгрии обыграл слова Орбана, говоря о выборах в Европарламент - РИА Новости, 03.06.2024
Глава МИД Венгрии обыграл слова Орбана, говоря о выборах в Европарламент
Граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который мчится к третьей мировой войне, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:40
2024-06-03T17:40
в мире
венгрия
виктор орбан
петер сийярто
европарламент
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БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который мчится к третьей мировой войне, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа несётся к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. "До выборов в Европарламент осталось шесть дней, шесть дней осталось до того, как люди нажмут стоп-кран в поезде сторонников войны, который сейчас, кажется, неудержимо мчится к своему конечному пункту назначения, третьей мировой войне", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети.Орбан ранее заявил, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркивал он.
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
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в мире, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, европарламент, евросоюз
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Европарламент, Евросоюз
Глава МИД Венгрии обыграл слова Орбана, говоря о выборах в Европарламент

Сийярто: на выборах в ЕП можно нажать стоп-кран в поезде, мчащемся к войне

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который мчится к третьей мировой войне, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа несётся к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Америка тащит Европу к третьей мировой войне
25 мая, 08:00
"До выборов в Европарламент осталось шесть дней, шесть дней осталось до того, как люди нажмут стоп-кран в поезде сторонников войны, который сейчас, кажется, неудержимо мчится к своему конечному пункту назначения, третьей мировой войне", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети.
Орбан ранее заявил, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя".
Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркивал он.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Сийярто рассказал, почему политики в ЕС не признают провал по Украине
2 июня, 22:48
 
В миреВенгрияВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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