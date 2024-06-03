https://ria.ru/20240603/evropa-1950274412.html

Цены на газ в Европе достигли максимума за полгода

Цены на газ в Европе достигли максимума за полгода - РИА Новости, 03.06.2024

Цены на газ в Европе достигли максимума за полгода

Биржевые цены на газ в Европе по итогам понедельника поднялись на 6%, до 407 долларов за тысячу кубометров, а в ходе торгов и вовсе достигали максимальной с... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:57

2024-06-03T19:57

2024-06-03T19:57

экономика

цены на нефть

европа

нидерланды

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам понедельника поднялись на 6%, до 407 долларов за тысячу кубометров, а в ходе торгов и вовсе достигали максимальной с конца прошлого года отметки, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 405,6 доллара за тысячу кубометров (+5,7%). Ценовой минимум составил 398,6 доллара (+3,9%). Последние фьючерсы торговались по 407,1 доллара (+6,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 383,8 доллара за тысячу кубометров. В ходе торгов в понедельник цены поднимались до 432,5 доллара (+12,7%), что является максимальным с конца прошлого года значением. Выше цены поднимались 8 декабря прошлого года - тогда котировки в моменте достигали почти 465 долларов за тысячу кубометров. По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов. При этом в 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше, и таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

https://ria.ru/20240603/es-1950128321.html

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экономика, цены на нефть, европа, нидерланды