https://ria.ru/20240603/es-1950164521.html

Стало известно, как ЕС решил изолировать союзника России

Стало известно, как ЕС решил изолировать союзника России - РИА Новости, 03.06.2024

Стало известно, как ЕС решил изолировать союзника России

Евросоюзу стоит рассмотреть возможность лишить Венгрию права голоса из-за позиции Будапешта по Украине, заявила в интервью Politico министр иностранных дел... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:56

2024-06-03T13:56

2024-06-03T13:58

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Евросоюзу стоит рассмотреть возможность лишить Венгрию права голоса из-за позиции Будапешта по Украине, заявила в интервью Politico министр иностранных дел председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб."У нас есть Европа, которая с трудом движется вперед, но, к сожалению, некоторые государства - одно в особенности - все чаще торгуются, занимают блокирующую позицию и применяют право вето", — сказала она.Лябиб предложила лишить Венгрию права вето. Отмечается, что этот процесс уже был запущен в 2018 году, но сошел на нет.В июле Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС, что расширит полномочия Будапешта в определении повестки дня и приоритетов Евроосюза на следующие полгода.Ранее издание Politico со ссылкой на трех неназванных дипломатов указало, что ряд стран Евросоюза "в качестве наказания" Венгрии за ее сопротивление оказанию помощи Киеву планируют не допустить ее представителей к высоким министерским постам в Еврокомиссии.Как отмечается, европейские лидеры все больше раздражаются из-за сопротивления Венгрии введению санкций в отношении России и помощи Украине. Как заявил источник изданию, не может даже быть речи о том, чтобы сохранить за Венгрией контроль над каким-либо влиятельным вопросом.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее передавало, что Венгрия блокирует достижение странами ЕС договоренности, которая позволит начать переговоры о вступлении Украины в блок, а издание Politico со ссылкой на чиновников сообщало, что страны Евросоюза опасаются того, что Венгрия может заблокировать использование доходов, полученных от замороженных активов России, которые должны быть направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF).

https://ria.ru/20240524/evropa-1948048952.html

https://ria.ru/20240529/orban-1949237375.html

https://ria.ru/20240417/orban-1940486359.html

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в мире, венгрия, украина, россия, аджа лябиб, евросоюз, еврокомиссия