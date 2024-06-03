https://ria.ru/20240603/err-1950115334.html

В Эстонии начали строить станции мониторинга на границе с Россией

В Эстонии начали строить станции мониторинга на границе с Россией - РИА Новости, 03.06.2024

В Эстонии начали строить станции мониторинга на границе с Россией

Департамент полиции и погранохраны Эстонии начал строительство пяти мониторинговых станций у реки Нарвы вблизи границы с Россией, сообщает телерадиовещательная... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:17

2024-06-03T11:17

2024-06-03T11:17

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Департамент полиции и погранохраны Эстонии начал строительство пяти мониторинговых станций у реки Нарвы вблизи границы с Россией, сообщает телерадиовещательная компания ERR. Планируется, что в ближайшие годы будут построены 14 новых станций мониторинга для предоставления пограничникам полного обзора происходящего на реке. Предполагается, что первые пять станций будут готовы осенью. "Сейчас активно ведутся строительные работы в непосредственной близости от Нарвы, там появятся пять позиций. Затем будут районы Кыргесоо и Кароли. Следующие девять позиций мониторинга будут построены между Мустайыэ и Кароли, а патрульные дороги и подъездные пути будут созданы в рамках второго этапа", – сообщила руководитель проекта строительства восточной границы департамента полиции и погранохраны Мерле Тикк. Отмечается, что строительство всех станций обойдется в 14 миллионов евро. В то же время Тикк заявила, что Эстонии требуется еще около 14 миллионов евро на разработку комплексного решения для обнаружения беспилотников на всей восточной границе, но в настоящее время на это средств нет. Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. Расположение разграничительных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году РФ не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев.

https://ria.ru/20240524/es-1948239279.html

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