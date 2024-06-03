https://ria.ru/20240603/erevan-1950120930.html
Протестующие в Ереване потребовали встречи с главой СК
Протестующие в Ереване потребовали встречи с главой СК - РИА Новости, 03.06.2024
Протестующие в Ереване потребовали встречи с главой СК
Протестующие у здания следственного комитета Армении в Ереване требуют встречи с главой или представителями ведомства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:37
2024-06-03T11:37
2024-06-03T11:39
в мире
азербайджан
баку
ереван
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950101259_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ca69bae1967a929dc7ac7fd490a7896b.jpg
ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Протестующие у здания следственного комитета Армении в Ереване требуют встречи с главой или представителями ведомства, передает корреспондент РИА Новости. "Мы требуем, чтобы (глава cледственного комитета республики) Аргишти Кярамян или какой-либо представитель СК спустились к народу, выслушали требование и ответили на вопросы", - сказал лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. По его словам, Следственный комитет должен дать разъяснения по поводу своего бездействия в связи с насилием полиции в отношении протестующих. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Участники протестного движения предложили его кандидатуру на пост главы правительства Армении.
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948502286.html
азербайджан
баку
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950101259_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5290c4d0ea9e40c61214141333ceea53.jpg
Акция протеста с требованием отставки Пашиняна в Ереване
В Ереване новая акция протеста с требованием отставки Пашиняна: лидер митингующих архиепископ Баграт Галстанян накануне призвал своих сторонников прийти к зданию СК, где он заявит о новых требованиях к властям
2024-06-03T11:37
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, баку, ереван, армянская апостольская церковь
В мире, Азербайджан, Баку, Ереван, Армянская апостольская церковь
Протестующие в Ереване потребовали встречи с главой СК
Протестующие у здания СК Армении требуют встречи с главой ведомства Кярамяном