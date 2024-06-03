Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Ереване потребовали встречи с главой СК - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 03.06.2024 (обновлено: 11:39 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/erevan-1950120930.html
Протестующие в Ереване потребовали встречи с главой СК
Протестующие в Ереване потребовали встречи с главой СК - РИА Новости, 03.06.2024
Протестующие в Ереване потребовали встречи с главой СК
Протестующие у здания следственного комитета Армении в Ереване требуют встречи с главой или представителями ведомства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:37
2024-06-03T11:39
в мире
азербайджан
баку
ереван
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950101259_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ca69bae1967a929dc7ac7fd490a7896b.jpg
ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Протестующие у здания следственного комитета Армении в Ереване требуют встречи с главой или представителями ведомства, передает корреспондент РИА Новости. "Мы требуем, чтобы (глава cледственного комитета республики) Аргишти Кярамян или какой-либо представитель СК спустились к народу, выслушали требование и ответили на вопросы", - сказал лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. По его словам, Следственный комитет должен дать разъяснения по поводу своего бездействия в связи с насилием полиции в отношении протестующих. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Участники протестного движения предложили его кандидатуру на пост главы правительства Армении.
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948502286.html
азербайджан
баку
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция протеста с требованием отставки Пашиняна в Ереване
В Ереване новая акция протеста с требованием отставки Пашиняна: лидер митингующих архиепископ Баграт Галстанян накануне призвал своих сторонников прийти к зданию СК, где он заявит о новых требованиях к властям
2024-06-03T11:37
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950101259_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5290c4d0ea9e40c61214141333ceea53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, баку, ереван, армянская апостольская церковь
В мире, Азербайджан, Баку, Ереван, Армянская апостольская церковь
Протестующие в Ереване потребовали встречи с главой СК

Протестующие у здания СК Армении требуют встречи с главой ведомства Кярамяном

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Протестующие у здания следственного комитета Армении в Ереване требуют встречи с главой или представителями ведомства, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Мы требуем, чтобы (глава cледственного комитета республики) Аргишти Кярамян или какой-либо представитель СК спустились к народу, выслушали требование и ответили на вопросы", - сказал лидер движения архиепископ Баграт Галстанян.
По его словам, Следственный комитет должен дать разъяснения по поводу своего бездействия в связи с насилием полиции в отношении протестующих.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Участники протестного движения предложили его кандидатуру на пост главы правительства Армении.
Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян выступает на митинге протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Лидер протеста в Армении призвал к массовым акциям неповиновения
26 мая, 22:54
 
В миреАзербайджанБакуЕреванАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала