https://ria.ru/20240603/erevan-1950120930.html

Протестующие в Ереване потребовали встречи с главой СК

Протестующие в Ереване потребовали встречи с главой СК - РИА Новости, 03.06.2024

Протестующие в Ереване потребовали встречи с главой СК

Протестующие у здания следственного комитета Армении в Ереване требуют встречи с главой или представителями ведомства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:37

2024-06-03T11:37

2024-06-03T11:39

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ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Протестующие у здания следственного комитета Армении в Ереване требуют встречи с главой или представителями ведомства, передает корреспондент РИА Новости. "Мы требуем, чтобы (глава cледственного комитета республики) Аргишти Кярамян или какой-либо представитель СК спустились к народу, выслушали требование и ответили на вопросы", - сказал лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. По его словам, Следственный комитет должен дать разъяснения по поводу своего бездействия в связи с насилием полиции в отношении протестующих. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Участники протестного движения предложили его кандидатуру на пост главы правительства Армении.

https://ria.ru/20240526/armeniya-1948502286.html

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Акция протеста с требованием отставки Пашиняна в Ереване В Ереване новая акция протеста с требованием отставки Пашиняна: лидер митингующих архиепископ Баграт Галстанян накануне призвал своих сторонников прийти к зданию СК, где он заявит о новых требованиях к властям 2024-06-03T11:37 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, баку, ереван, армянская апостольская церковь