https://ria.ru/20240603/erevan-1950099830.html

В Ереване началось шествие к зданию СК Армении

В Ереване началось шествие к зданию СК Армении - РИА Новости, 03.06.2024

В Ереване началось шествие к зданию СК Армении

Участники антиправительственной акции протеста в Ереване начали шествие к зданию Следственного комитета Армении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:05

2024-06-03T10:05

2024-06-03T11:57

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никол пашинян

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕРЕВАН, 3 июн — РИА Новости. Участники антиправительственной акции протеста в Ереване начали шествие к зданию Следственного комитета Армении, передает корреспондент РИА Новости. Возглавляет колонну лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян. Здание СК оцепили крупные силы полиции. Галстанян потребовал, чтобы глава СК Аргишти Кярамян или еще какой-либо представитель спустились к народу и ответили на вопросы.По его словам, ведомство должно дать разъяснения по поводу своего бездействия в ситуации с применением полицейскими насилия по отношению к участникам митинга 31 мая.Тогда протестующие вступили в стычки с полицией у здания МИД, из-за чего задержали 27 человек. По словам адвокатов, ни одному из них не предъявили обвинений, хотя установленные законом 72 часа с момента задержания уже истекают.Массовые акции начались в приграничных с Азербайджаном районах Армении в середине апреля. Поводом для них стала договоренность между Ереваном и Баку о делимитации границы. Стороны согласовали ее прохождение между четырьмя армянскими и четырьмя азербайджанскими селами, чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Армения согласилась на передачу четырех сел в юрисдикцию Баку.С 9 мая протестные митинги проходят в Ереване. Их участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы и передачи Азербайджану приграничных территорий. На пост главы правительства они прочат своего лидера архиепископа Баграта.

https://ria.ru/20240525/armeniya-1948326828.html

https://ria.ru/20240530/armeniya-1949377144.html

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ереван

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Акция протеста с требованием отставки Пашиняна в Ереване В Ереване новая акция протеста с требованием отставки Пашиняна: лидер митингующих архиепископ Баграт Галстанян накануне призвал своих сторонников прийти к зданию СК, где он заявит о новых требованиях к властям 2024-06-03T10:05 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, баку, ереван, никол пашинян, следственный комитет россии (ск рф), армянская апостольская церковь