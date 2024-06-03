Рейтинг@Mail.ru
В Ереване началось шествие к зданию СК Армении - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 03.06.2024 (обновлено: 11:57 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/erevan-1950099830.html
В Ереване началось шествие к зданию СК Армении
В Ереване началось шествие к зданию СК Армении - РИА Новости, 03.06.2024
В Ереване началось шествие к зданию СК Армении
Участники антиправительственной акции протеста в Ереване начали шествие к зданию Следственного комитета Армении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:05
2024-06-03T11:57
в мире
азербайджан
баку
ереван
никол пашинян
следственный комитет россии (ск рф)
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950101259_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ca69bae1967a929dc7ac7fd490a7896b.jpg
ЕРЕВАН, 3 июн — РИА Новости. Участники антиправительственной акции протеста в Ереване начали шествие к зданию Следственного комитета Армении, передает корреспондент РИА Новости. Возглавляет колонну лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян. Здание СК оцепили крупные силы полиции. Галстанян потребовал, чтобы глава СК Аргишти Кярамян или еще какой-либо представитель спустились к народу и ответили на вопросы.По его словам, ведомство должно дать разъяснения по поводу своего бездействия в ситуации с применением полицейскими насилия по отношению к участникам митинга 31 мая.Тогда протестующие вступили в стычки с полицией у здания МИД, из-за чего задержали 27 человек. По словам адвокатов, ни одному из них не предъявили обвинений, хотя установленные законом 72 часа с момента задержания уже истекают.Массовые акции начались в приграничных с Азербайджаном районах Армении в середине апреля. Поводом для них стала договоренность между Ереваном и Баку о делимитации границы. Стороны согласовали ее прохождение между четырьмя армянскими и четырьмя азербайджанскими селами, чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Армения согласилась на передачу четырех сел в юрисдикцию Баку.С 9 мая протестные митинги проходят в Ереване. Их участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы и передачи Азербайджану приграничных территорий. На пост главы правительства они прочат своего лидера архиепископа Баграта.
https://ria.ru/20240525/armeniya-1948326828.html
https://ria.ru/20240530/armeniya-1949377144.html
азербайджан
баку
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция протеста с требованием отставки Пашиняна в Ереване
В Ереване новая акция протеста с требованием отставки Пашиняна: лидер митингующих архиепископ Баграт Галстанян накануне призвал своих сторонников прийти к зданию СК, где он заявит о новых требованиях к властям
2024-06-03T10:05
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950101259_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5290c4d0ea9e40c61214141333ceea53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, баку, ереван, никол пашинян, следственный комитет россии (ск рф), армянская апостольская церковь
В мире, Азербайджан, Баку, Ереван, Никол Пашинян, Следственный комитет России (СК РФ), Армянская апостольская церковь
В Ереване началось шествие к зданию СК Армении

Противники Пашиняна начали шествие к зданию следственного комитета Армении

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 июн — РИА Новости. Участники антиправительственной акции протеста в Ереване начали шествие к зданию Следственного комитета Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Возглавляет колонну лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Пашинян живет последние дни политической жизни, заявил лидер протестов
25 мая, 15:45
Здание СК оцепили крупные силы полиции. Галстанян потребовал, чтобы глава СК Аргишти Кярамян или еще какой-либо представитель спустились к народу и ответили на вопросы.
По его словам, ведомство должно дать разъяснения по поводу своего бездействия в ситуации с применением полицейскими насилия по отношению к участникам митинга 31 мая.
Тогда протестующие вступили в стычки с полицией у здания МИД, из-за чего задержали 27 человек. По словам адвокатов, ни одному из них не предъявили обвинений, хотя установленные законом 72 часа с момента задержания уже истекают.
Массовые акции начались в приграничных с Азербайджаном районах Армении в середине апреля. Поводом для них стала договоренность между Ереваном и Баку о делимитации границы. Стороны согласовали ее прохождение между четырьмя армянскими и четырьмя азербайджанскими селами, чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Армения согласилась на передачу четырех сел в юрисдикцию Баку.
С 9 мая протестные митинги проходят в Ереване. Их участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы и передачи Азербайджану приграничных территорий. На пост главы правительства они прочат своего лидера архиепископа Баграта.
Акция протеста в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Экс-премьер Армении допустил отставку Пашиняна
30 мая, 14:27
 
В миреАзербайджанБакуЕреванНикол ПашинянСледственный комитет России (СК РФ)Армянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала