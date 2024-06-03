https://ria.ru/20240603/energetika-1950141830.html

Россия и Китай хотят продолжать диалог по энергетике, заявил Песков

Россия и Китай хотят продолжать диалог по энергетике, заявил Песков - РИА Новости, 03.06.2024

Россия и Китай хотят продолжать диалог по энергетике, заявил Песков

Россия и Китай заинтересованы в продолжении энергодиалога, коммерческий аспект переговоров лидеров двух стран является непубличным, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:38

2024-06-03T12:38

2024-06-03T12:38

россия

китай

дмитрий песков

цены на нефть

экономика

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия и Китай заинтересованы в продолжении энергодиалога, коммерческий аспект переговоров лидеров двух стран является непубличным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, как это было зафиксировано в подписанной двусторонней декларации, и Россия, и Китай, это было подтверждено лидерами двух стран, заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога двух стран", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что коммерческие аспекты переговоров, которые ведутся, являются непубличными.

https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html

россия

китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, дмитрий песков, цены на нефть, экономика