https://ria.ru/20240603/energetika-1950141830.html
Россия и Китай хотят продолжать диалог по энергетике, заявил Песков
Россия и Китай хотят продолжать диалог по энергетике, заявил Песков - РИА Новости, 03.06.2024
Россия и Китай хотят продолжать диалог по энергетике, заявил Песков
Россия и Китай заинтересованы в продолжении энергодиалога, коммерческий аспект переговоров лидеров двух стран является непубличным, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:38
2024-06-03T12:38
2024-06-03T12:38
россия
китай
дмитрий песков
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия и Китай заинтересованы в продолжении энергодиалога, коммерческий аспект переговоров лидеров двух стран является непубличным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, как это было зафиксировано в подписанной двусторонней декларации, и Россия, и Китай, это было подтверждено лидерами двух стран, заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога двух стран", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что коммерческие аспекты переговоров, которые ведутся, являются непубличными.
https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, дмитрий песков, цены на нефть, экономика
Россия, Китай, Дмитрий Песков, Цены на нефть, Экономика
Россия и Китай хотят продолжать диалог по энергетике, заявил Песков
Песков: Россия и Китай хотят продолжать энергодиалог и задекларировали это
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия и Китай заинтересованы в продолжении энергодиалога, коммерческий аспект переговоров лидеров двух стран является непубличным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом, как это было зафиксировано в подписанной двусторонней декларации, и Россия, и Китай, это было подтверждено лидерами двух стран, заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога двух стран", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что коммерческие аспекты переговоров, которые ведутся, являются непубличными.