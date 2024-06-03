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Россия и Китай хотят продолжать диалог по энергетике, заявил Песков - РИА Новости, 03.06.2024
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12:38 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/energetika-1950141830.html
Россия и Китай хотят продолжать диалог по энергетике, заявил Песков
Россия и Китай хотят продолжать диалог по энергетике, заявил Песков - РИА Новости, 03.06.2024
Россия и Китай хотят продолжать диалог по энергетике, заявил Песков
Россия и Китай заинтересованы в продолжении энергодиалога, коммерческий аспект переговоров лидеров двух стран является непубличным, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:38
2024-06-03T12:38
россия
китай
дмитрий песков
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия и Китай заинтересованы в продолжении энергодиалога, коммерческий аспект переговоров лидеров двух стран является непубличным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, как это было зафиксировано в подписанной двусторонней декларации, и Россия, и Китай, это было подтверждено лидерами двух стран, заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога двух стран", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что коммерческие аспекты переговоров, которые ведутся, являются непубличными.
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россия, китай, дмитрий песков, цены на нефть, экономика
Россия, Китай, Дмитрий Песков, Цены на нефть, Экономика
Россия и Китай хотят продолжать диалог по энергетике, заявил Песков

Песков: Россия и Китай хотят продолжать энергодиалог и задекларировали это

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия и Китай заинтересованы в продолжении энергодиалога, коммерческий аспект переговоров лидеров двух стран является непубличным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом, как это было зафиксировано в подписанной двусторонней декларации, и Россия, и Китай, это было подтверждено лидерами двух стран, заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога двух стран", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что коммерческие аспекты переговоров, которые ведутся, являются непубличными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Россия продает своим друзьям светлое будущее
2 июня, 08:00
 
РоссияКитайДмитрий ПесковЦены на нефтьЭкономика
 
 
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