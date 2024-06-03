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ЕАЭС планирует продлить механизм экспорта сельхозпродукции - РИА Новости, 03.06.2024
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15:23 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/eksport-1950195527.html
ЕАЭС планирует продлить механизм экспорта сельхозпродукции
ЕАЭС планирует продлить механизм экспорта сельхозпродукции - РИА Новости, 03.06.2024
ЕАЭС планирует продлить механизм экспорта сельхозпродукции
Страны ЕАЭС планируют продлить на год действующий механизм экспорта сельхозпродукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:23
2024-06-03T15:23
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Страны ЕАЭС планируют продлить на год действующий механизм экспорта сельхозпродукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На ежегодной основе уже формируются индикативные балансы по важнейшим товарам – пшенице и меслину, ячменю, кукурузе, семенам подсолнечника, сахару и подсолнечному маслу. Согласование таких показателей поможет, помимо прочего, координировать экспорт этой группы продукции из Союза на внешние рынки. Планируем продлить действующий механизм еще на год", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза". Мишустин добавил, что вопрос будет обсуждаться на заседании межправсовета ЕАЭС. Он выразил уверенность в том, что "балансы должны составляться по всем критически значимым товарам, а их подготовку необходимо синхронизировать, причем с учетом среднесрочных и долгосрочных планов каждой страны "пятерки" по наращиванию производства в АПК". "Во многом наши экспортные позиции схожи. И переход к общей политике в этой сфере позволит действовать вместе для увеличения прибыли всех участников, а не конкурировать между собой", - сказал он.
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экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
ЕАЭС планирует продлить механизм экспорта сельхозпродукции

Мишустин: в ЕАЭС планируют продлить на год механизм экспорта сельхозпродукции

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкОтгрузка зерна на экспорт
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Отгрузка зерна на экспорт. Архивное фото
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Страны ЕАЭС планируют продлить на год действующий механизм экспорта сельхозпродукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На ежегодной основе уже формируются индикативные балансы по важнейшим товарам – пшенице и меслину, ячменю, кукурузе, семенам подсолнечника, сахару и подсолнечному маслу. Согласование таких показателей поможет, помимо прочего, координировать экспорт этой группы продукции из Союза на внешние рынки. Планируем продлить действующий механизм еще на год", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".
Мишустин добавил, что вопрос будет обсуждаться на заседании межправсовета ЕАЭС. Он выразил уверенность в том, что "балансы должны составляться по всем критически значимым товарам, а их подготовку необходимо синхронизировать, причем с учетом среднесрочных и долгосрочных планов каждой страны "пятерки" по наращиванию производства в АПК".
"Во многом наши экспортные позиции схожи. И переход к общей политике в этой сфере позволит действовать вместе для увеличения прибыли всех участников, а не конкурировать между собой", - сказал он.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
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