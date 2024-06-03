https://ria.ru/20240603/eksport-1950195527.html
ЕАЭС планирует продлить механизм экспорта сельхозпродукции
ЕАЭС планирует продлить механизм экспорта сельхозпродукции - РИА Новости, 03.06.2024
ЕАЭС планирует продлить механизм экспорта сельхозпродукции
Страны ЕАЭС планируют продлить на год действующий механизм экспорта сельхозпродукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:23
2024-06-03T15:23
2024-06-03T15:23
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Страны ЕАЭС планируют продлить на год действующий механизм экспорта сельхозпродукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На ежегодной основе уже формируются индикативные балансы по важнейшим товарам – пшенице и меслину, ячменю, кукурузе, семенам подсолнечника, сахару и подсолнечному маслу. Согласование таких показателей поможет, помимо прочего, координировать экспорт этой группы продукции из Союза на внешние рынки. Планируем продлить действующий механизм еще на год", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза". Мишустин добавил, что вопрос будет обсуждаться на заседании межправсовета ЕАЭС. Он выразил уверенность в том, что "балансы должны составляться по всем критически значимым товарам, а их подготовку необходимо синхронизировать, причем с учетом среднесрочных и долгосрочных планов каждой страны "пятерки" по наращиванию производства в АПК". "Во многом наши экспортные позиции схожи. И переход к общей политике в этой сфере позволит действовать вместе для увеличения прибыли всех участников, а не конкурировать между собой", - сказал он.
https://ria.ru/20240603/zerno-1950194650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
ЕАЭС планирует продлить механизм экспорта сельхозпродукции
Мишустин: в ЕАЭС планируют продлить на год механизм экспорта сельхозпродукции
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Страны ЕАЭС планируют продлить на год действующий механизм экспорта сельхозпродукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На ежегодной основе уже формируются индикативные балансы по важнейшим товарам – пшенице и меслину, ячменю, кукурузе, семенам подсолнечника, сахару и подсолнечному маслу. Согласование таких показателей поможет, помимо прочего, координировать экспорт этой группы продукции из Союза на внешние рынки. Планируем продлить действующий механизм еще на год", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".
Мишустин добавил, что вопрос будет обсуждаться на заседании межправсовета ЕАЭС. Он выразил уверенность в том, что "балансы должны составляться по всем критически значимым товарам, а их подготовку необходимо синхронизировать, причем с учетом среднесрочных и долгосрочных планов каждой страны "пятерки" по наращиванию производства в АПК".
"Во многом наши экспортные позиции схожи. И переход к общей политике в этой сфере позволит действовать вместе для увеличения прибыли всех участников, а не конкурировать между собой", - сказал он.