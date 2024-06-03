https://ria.ru/20240603/eksport-1950184608.html

Липецкие сельхозпроизводители наращивают экспорт товаров за рубеж

Липецкие сельхозпроизводители наращивают экспорт товаров за рубеж - РИА Новости, 03.06.2024

Липецкие сельхозпроизводители наращивают экспорт товаров за рубеж

За первые пять месяцев 2024 года производители сельскохозпродукции Липецкой области отправили на экспорт товаров на сумму более 350 миллионов долларов, это... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:40

2024-06-03T14:40

2024-06-03T14:40

липецкая область

липецкая область

тербунский район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 июн — РИА Новости. За первые пять месяцев 2024 года производители сельскохозпродукции Липецкой области отправили на экспорт товаров на сумму более 350 миллионов долларов, это больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что по результатам прошлого года Липецкая область вошла в число регионов, лидирующих по экспорту продукции агропромышленного комплекса. В 2023 году липецкие предприятия продали за границу товаров почти на 1 миллиард долларов. По словам губернатора, в этом году также наблюдается рост показателей. "За последние пять лет область в 2,5 раза увеличила объем экспорта продукции АПК. Хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранилась. Успешность сельскохозяйственной отрасли особенно важна, поскольку для нашего региона это одно из основных направлений экономики", – прокомментировал Артамонов. Глава региона уточнил, что большую часть экспортируемых товаров составляет масложировая продукция, на ее долю приходится 50% экспорта АПК региона. "В Липецкой области сформирован и активно развивается масличный кластер и есть хорошие перспективы по отгрузкам и наращиванию экспортного потенциала", - отметил Артамонов. Он сообщил, что в начале следующего года в Липецкой области планируется запустить производство еще двух предприятий по переработке масличных - в Тербунском районе и в Добровском округе. Кроме этого, в ближайшие несколько лет в регионе будут реализованы проекты по производству продуктов с добавленной стоимостью, то есть по глубокой переработке растениеводческой продукции, которая не только востребована на внутреннем рынке, но и может отправляться на экспорт.

https://ria.ru/20231220/klaster-1916883551.html

https://ria.ru/20231117/apk-1910141288.html

липецкая область

тербунский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, тербунский район, игорь артамонов