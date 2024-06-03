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На ПМЭФ обсудят переход к новой модели мировой экономики - РИА Новости, 03.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
12:04 03.06.2024 (обновлено: 12:06 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/ekonomika-1950131340.html
На ПМЭФ обсудят переход к новой модели мировой экономики
На ПМЭФ обсудят переход к новой модели мировой экономики - РИА Новости, 03.06.2024
На ПМЭФ обсудят переход к новой модели мировой экономики
Вопросы перехода к новой многополярной модели мировой экономики будут обсуждаться на Петербургском международном экономическом форуме, заявил председатель... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:04
2024-06-03T12:06
экономика
россия
андрей белоусов
санкт-петербург
пмэф-2024
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вопросы перехода к новой многополярной модели мировой экономики будут обсуждаться на Петербургском международном экономическом форуме, заявил председатель оргкомитета по подготовке и проведению форума, министр обороны РФ Андрей Белоусов. Приветствие Белоусова опубликовано в журнале фонда "Росконгресс". В приветствии Белоусов отметил, что деловая повестка форума по традиции включает широкий круг вопросов международного сотрудничества, экономики, социальной и культурной сферы, развития науки и технологий. "Особым акцентом предстоящего Форума становится обсуждение вопросов перехода к новой многополярной модели мировой экономики, который мы сегодня наблюдаем. Этот процесс потребует эффективных и взвешенных решений", - приводятся слова Белоусова. Он добавил, что для бизнеса форум – это площадка для налаживания долгосрочных взаимовыгодных отношений с отечественными и зарубежными партнерами, знакомства с лучшими технологическими и управленческими практиками, для продвижения собственных интересных проектов. "Желаю всем участникам Форума эффективной работы, интересных встреч и новых достижений", - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20240601/pogoda-1949818819.html
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экономика, россия, андрей белоусов, санкт-петербург
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Санкт-Петербург, ПМЭФ-2024
На ПМЭФ обсудят переход к новой модели мировой экономики

Белоусов: на ПМЭФ обсудят переход к многополярной модели мировой экономики

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТурникеты на входе в зал ПМЭФ
Турникеты на входе в зал ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Турникеты на входе в зал ПМЭФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вопросы перехода к новой многополярной модели мировой экономики будут обсуждаться на Петербургском международном экономическом форуме, заявил председатель оргкомитета по подготовке и проведению форума, министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Приветствие Белоусова опубликовано в журнале фонда "Росконгресс". В приветствии Белоусов отметил, что деловая повестка форума по традиции включает широкий круг вопросов международного сотрудничества, экономики, социальной и культурной сферы, развития науки и технологий.
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"Особым акцентом предстоящего Форума становится обсуждение вопросов перехода к новой многополярной модели мировой экономики, который мы сегодня наблюдаем. Этот процесс потребует эффективных и взвешенных решений", - приводятся слова Белоусова.
Он добавил, что для бизнеса форум – это площадка для налаживания долгосрочных взаимовыгодных отношений с отечественными и зарубежными партнерами, знакомства с лучшими технологическими и управленческими практиками, для продвижения собственных интересных проектов.
"Желаю всем участникам Форума эффективной работы, интересных встреч и новых достижений", - сказал Белоусов.
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