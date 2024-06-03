https://ria.ru/20240603/ekonomika-1950131340.html

На ПМЭФ обсудят переход к новой модели мировой экономики

На ПМЭФ обсудят переход к новой модели мировой экономики - РИА Новости, 03.06.2024

На ПМЭФ обсудят переход к новой модели мировой экономики

Вопросы перехода к новой многополярной модели мировой экономики будут обсуждаться на Петербургском международном экономическом форуме, заявил председатель... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:04

2024-06-03T12:04

2024-06-03T12:06

экономика

россия

андрей белоусов

санкт-петербург

пмэф-2024

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вопросы перехода к новой многополярной модели мировой экономики будут обсуждаться на Петербургском международном экономическом форуме, заявил председатель оргкомитета по подготовке и проведению форума, министр обороны РФ Андрей Белоусов. Приветствие Белоусова опубликовано в журнале фонда "Росконгресс". В приветствии Белоусов отметил, что деловая повестка форума по традиции включает широкий круг вопросов международного сотрудничества, экономики, социальной и культурной сферы, развития науки и технологий. "Особым акцентом предстоящего Форума становится обсуждение вопросов перехода к новой многополярной модели мировой экономики, который мы сегодня наблюдаем. Этот процесс потребует эффективных и взвешенных решений", - приводятся слова Белоусова. Он добавил, что для бизнеса форум – это площадка для налаживания долгосрочных взаимовыгодных отношений с отечественными и зарубежными партнерами, знакомства с лучшими технологическими и управленческими практиками, для продвижения собственных интересных проектов. "Желаю всем участникам Форума эффективной работы, интересных встреч и новых достижений", - сказал Белоусов.

https://ria.ru/20240601/pogoda-1949818819.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, андрей белоусов, санкт-петербург