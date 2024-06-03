В Чувашии проверят сообщение о досмотре школьников перед ЕГЭ
Прокуратура Чувашии проверяет данные о досмотре школьниц перед ЕГЭ
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
УФА, 3 июн — РИА Новости. Прокуратура Чувашии организовала проверку из-за сообщений о том, что в одной из школ учеников заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.
"Перед проведением единого государственного экзамена в яльчикской средней школе Чувашской Республики при осуществлении мероприятий, связанных с пропуском обучающихся в здание, уполномоченными лицами выполнялись контрольные функции, направленные на пресечение проноса запрещенных предметов в учреждение образования. Согласно публикациям в сети Интернет, сотрудниками пункта проведения экзамена допущены нарушения", — говорится в релизе.
По информации Telegram-канала Mash, перед экзаменом по русскому языку школьникам пришлось раздеваться перед охранником практически до нижнего белья. Некоторые девочки и мальчики пожаловались родителям, что на досмотре их заставили снимать ремни и задирать рубашки.
Прокуратура пообещала дать правовую оценку действиям ответственных за организацию экзамена и принять меры реагирования, если факт нарушений подтвердится.
Сейчас сотрудники надзорного ведомства изучают записи со школьных камер видеонаблюдения, запрашивают документы и беседуют с преподавателями.
Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров добавил, что его ведомство проведет служебное разбирательство.
На прошлой неделе подобный инцидент произошел в воронежской школе № 62. По словам очевидцев, девочек при досмотре в поисках телефонов заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, "почти всех щупали". В областном правительстве позже заявили, что провели служебное расследование и не выявили нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен, не поступало и жалоб от учащихся. Тем не менее региональный главк Следственного комитета и местная прокуратура начали проверки. Директор школы после этого уволилась.