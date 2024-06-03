https://ria.ru/20240603/ege-1950204061.html

В Чувашии проверят сообщение о досмотре школьников перед ЕГЭ

В Чувашии проверят сообщение о досмотре школьников перед ЕГЭ - РИА Новости, 03.06.2024

В Чувашии проверят сообщение о досмотре школьников перед ЕГЭ

Прокуратура Чувашии организовала проверку из-за сообщений о том, что в одной из школ учеников заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ, сообщается в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:46

2024-06-03T15:46

2024-06-03T16:21

чувашская республика (чувашия)

воронежская область

дмитрий захаров

единый государственный экзамен (егэ)

происшествия

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УФА, 3 июн — РИА Новости. Прокуратура Чувашии организовала проверку из-за сообщений о том, что в одной из школ учеников заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства."Перед проведением единого государственного экзамена в яльчикской средней школе Чувашской Республики при осуществлении мероприятий, связанных с пропуском обучающихся в здание, уполномоченными лицами выполнялись контрольные функции, направленные на пресечение проноса запрещенных предметов в учреждение образования. Согласно публикациям в сети Интернет, сотрудниками пункта проведения экзамена допущены нарушения", — говорится в релизе.По информации Telegram-канала Mash, перед экзаменом по русскому языку школьникам пришлось раздеваться перед охранником практически до нижнего белья. Некоторые девочки и мальчики пожаловались родителям, что на досмотре их заставили снимать ремни и задирать рубашки.Прокуратура пообещала дать правовую оценку действиям ответственных за организацию экзамена и принять меры реагирования, если факт нарушений подтвердится. Сейчас сотрудники надзорного ведомства изучают записи со школьных камер видеонаблюдения, запрашивают документы и беседуют с преподавателями. Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров добавил, что его ведомство проведет служебное разбирательство.На прошлой неделе подобный инцидент произошел в воронежской школе № 62. По словам очевидцев, девочек при досмотре в поисках телефонов заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, "почти всех щупали". В областном правительстве позже заявили, что провели служебное расследование и не выявили нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен, не поступало и жалоб от учащихся. Тем не менее региональный главк Следственного комитета и местная прокуратура начали проверки. Директор школы после этого уволилась.

https://ria.ru/20240529/kuznetsova-1949136374.html

https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949142849.html

чувашская республика (чувашия)

воронежская область

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чувашская республика (чувашия), воронежская область, дмитрий захаров, единый государственный экзамен (егэ), происшествия