https://ria.ru/20240603/ege-1950197240.html

Директор школы, уволившаяся после скандала с ЕГЭ, вернется в образование

Директор школы, уволившаяся после скандала с ЕГЭ, вернется в образование - РИА Новости, 03.06.2024

Директор школы, уволившаяся после скандала с ЕГЭ, вернется в образование

Директор воронежской школы, которая оказалась замешана в скандальной ситуации при досмотре перед ЕГЭ и написала заявление об увольнении, после выхода на пенсию... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:29

2024-06-03T15:29

2024-06-03T15:29

общество

воронеж

воронежская область

единый государственный экзамен (егэ)

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

россия

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ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Директор воронежской школы, которая оказалась замешана в скандальной ситуации при досмотре перед ЕГЭ и написала заявление об увольнении, после выхода на пенсию вернется в сферу образования, сообщило городское управление образования и молодёжной политики. Ранее министр образования Воронежской области Наталья Салогубова заявила, что взрослые, которые оказались задействованы в скандальной ситуации при досмотре перед ЕГЭ в школе №62 Воронежа, отстранены от участия в едином госэкзамене. В частности, по данным, которые приводило министерство, отстранение коснулось трех "специалистов, задействованных в проведении экзамена", в том числе - члена ГЭК Л.Н. Хопровой. В воскресенье мэрия Воронежа сообщила, что директор школы №11 написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. На сайте школы №11 Воронежа указано, что ее директором является Лариса Николаевна Хопрова, отличник народного просвещения. "Предложили стать экспертом – специалистом, который может быть очень полезен. Лариса Николаевна не отказала. Мы её ждём в системе образования уже в новой роли. Это будет, конечно, её решение, но, наверное, не открою большую тайну, что коллектив очень любит этого директора, поэтому будет рад, если она вернётся в свою школу к своим родным педагогам", – приводит управление слова вице-мэра по социальной политике Любови Кулаковой, которая встретилась с Хопровой. Сама Хопрова, по данным управления, сообщила, что ей предложены разные варианты, которые она обдумает за лето. "Очень приятно, что ко мне уважительно относятся, как к профессионалу, независимо от возраста. Думаю, что 1 сентября я выйду и продолжу свою педагогическую работу", – приводит управление слова Хопровой. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало, что нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил в четверг вечером, что в ведомство жалоб от участниц экзамена или их родителей не поступало.

https://ria.ru/20240531/ege-1949572613.html

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общество, воронеж, воронежская область, единый государственный экзамен (егэ), скандал с досмотром перед егэ в воронеже, россия