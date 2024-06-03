https://ria.ru/20240603/efimov-1950107481.html

Ефимов: участок в Нагатино-Садовниках реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: участок в Нагатино-Садовниках реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 03.06.2024

Ефимов: участок в Нагатино-Садовниках реорганизуют по программе КРТ

Неэффективно используемый участок территории в столичном районе Нагатино-Садовники будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:07

2024-06-03T14:07

2024-06-03T14:07

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Неэффективно используемый участок территории в столичном районе Нагатино-Садовники будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Участок площадью 4,44 гектара расположен по адресу: улица Садовники, владение 11. По проекту здесь запланировано строительство жилого квартала, где появится 71 тысяча квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в развитие площадки оцениваются в 11 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – более чем в 210 миллионов рублей. По итогам реализации проекта будет создано не менее 480 рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в рамках данного проекта на участке планируется построить 59,76 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации и 11,26 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, такой как офисы, торговые объекты, кафе, отделения банков и фитнес-центры.Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, в данном столичном районе по программе реновации запланировано расселить около пяти тысяч жителей 22 домов, а всего в Южном административном округе в программу включено 378 домов, в которых проживает 82,3 тысячи жителей.

https://ria.ru/20240603/efimov-1949792532.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы