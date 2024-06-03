https://ria.ru/20240603/dtp-1950177892.html

В Нальчике уволили полицейского, устроившего ДТП с тремя погибшими

В Нальчике уволили полицейского, устроившего ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 03.06.2024

В Нальчике уволили полицейского, устроившего ДТП с тремя погибшими

Полицейский, совершивший ДТП на пешеходном переходе в Нальчике, в результате которого погибли взрослый и двое детей, уволен со службы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:23

2024-06-03T14:23

2024-06-03T14:23

происшествия

авто

россия

нальчик

скфо

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Полицейский, совершивший ДТП на пешеходном переходе в Нальчике, в результате которого погибли взрослый и двое детей, уволен со службы, сообщила пресс-служба ГУМВД России по СКФО. Ранее сообщалось, что вечером 2 июня в Нальчике 30-летний водитель иномарки сбил мужчину и двоих детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем иномарка столкнулась со встречной автомашиной "ВАЗ-2107". В результате три пешехода погибли на месте, водитель "семерки", а также женщина-пассажир иномарки доставлены в лечебное учреждение. За рулем иномарки был сотрудник ГУМВД России по СКФО, согласно медицинскому освидетельствованию, он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту аварии следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Расследование дела взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. "Приказом начальника ГУМВД России по СКФО генерал-полковника полиции С. Бачурина сотрудник, допустивший дорожно-транспортное происшествие в г. Нальчик КБР, в результате которого погибли мужчина и двое малолетних детей, уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231212/obvinenie-1915395661.html

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происшествия, авто, россия, нальчик, скфо, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)