https://ria.ru/20240603/dron-1950254350.html

В Белгородской области водитель погиб при атаке украинского дрона

В Белгородской области водитель погиб при атаке украинского дрона - РИА Новости, 03.06.2024

В Белгородской области водитель погиб при атаке украинского дрона

В Белгородской области водитель легковой машины погиб при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:21

2024-06-03T18:21

2024-06-03T19:10

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

украина

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 3 июн — РИА Новости. В Белгородской области водитель легковой машины погиб при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. ЧП произошло в селе Муром Шебекинского городского округа", — говорится в публикации.Водитель погиб на месте, сейчас устанавливается его личность.Машина полностью сгорела.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.Как заявил Владимир Путин, из-за украинских атак Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240601/obstrel-1949938165.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, украина, вячеслав гладков, россия