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В Белгородской области водитель погиб при атаке украинского дрона - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 03.06.2024 (обновлено: 19:10 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/dron-1950254350.html
В Белгородской области водитель погиб при атаке украинского дрона
В Белгородской области водитель погиб при атаке украинского дрона - РИА Новости, 03.06.2024
В Белгородской области водитель погиб при атаке украинского дрона
В Белгородской области водитель легковой машины погиб при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:21
2024-06-03T19:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
украина
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 3 июн — РИА Новости. В Белгородской области водитель легковой машины погиб при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. ЧП произошло в селе Муром Шебекинского городского округа", — говорится в публикации.Водитель погиб на месте, сейчас устанавливается его личность.Машина полностью сгорела.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.Как заявил Владимир Путин, из-за украинских атак Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240601/obstrel-1949938165.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, украина, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина, Вячеслав Гладков, Россия
В Белгородской области водитель погиб при атаке украинского дрона

Гладков: в Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, водитель погиб

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 июн — РИА Новости. В Белгородской области водитель легковой машины погиб при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. ЧП произошло в селе Муром Шебекинского городского округа", — говорится в публикации.
Водитель погиб на месте, сейчас устанавливается его личность.
Машина полностью сгорела.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Как заявил Владимир Путин, из-за украинских атак Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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1 июня, 22:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраинаВячеслав ГладковРоссия
 
 
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