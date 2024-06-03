https://ria.ru/20240603/dron-1950254350.html
В Белгородской области водитель погиб при атаке украинского дрона
В Белгородской области водитель погиб при атаке украинского дрона - РИА Новости, 03.06.2024
В Белгородской области водитель погиб при атаке украинского дрона
В Белгородской области водитель легковой машины погиб при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:21
2024-06-03T18:21
2024-06-03T19:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
украина
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 3 июн — РИА Новости. В Белгородской области водитель легковой машины погиб при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. ЧП произошло в селе Муром Шебекинского городского округа", — говорится в публикации.Водитель погиб на месте, сейчас устанавливается его личность.Машина полностью сгорела.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.Как заявил Владимир Путин, из-за украинских атак Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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РИА Новости
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В Белгородской области водитель погиб при атаке украинского дрона
Гладков: в Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, водитель погиб