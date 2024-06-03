Додик оценил преимущества индивидуальных санкций США
Додик: санкции США освобождают от необходимости общаться с политиками
Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Преимущество индивидуальных санкций США в том, что они освобождают от необходимости общаться с американскими политиками, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик.
США дважды сообщали о введении санкций в отношении лидера боснийских сербов – в 2017 и 2022 годах.
"Неудобно, когда закрывают ваши счета, угрожают, требуют от стран ЕС ввести санкции против вас. Пока к ним присоединилась только Великобритания, остальные - нет, из-за наших друзей в ЕС. Но я за эти два-три года под санкциями понял, что в этом есть и преимущества. Особенно то, что они указали в этих санкциях, что граждане США не могут иметь со мной политические, деловые и другие отношения", - подчеркнул Додик в разговоре с агентством.
По его словам, на посту члена президиума БиГ американские представители требовали общения с ним, несмотря на санкции, а сейчас во главе Республики Сербской он "не должен на них смотреть и все".
Госдеп США 1 августа 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня 2023 года парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
Руководство Республики Сербской в марте 2023 года приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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