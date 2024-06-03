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Додик оценил преимущества индивидуальных санкций США - РИА Новости, 03.06.2024
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11:14 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/dodik-1950114731.html
Додик оценил преимущества индивидуальных санкций США
Додик оценил преимущества индивидуальных санкций США - РИА Новости, 03.06.2024
Додик оценил преимущества индивидуальных санкций США
Преимущество индивидуальных санкций США в том, что они освобождают от необходимости общаться с американскими политиками, заявил в интервью РИА Новости президент РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:14
2024-06-03T11:14
в мире
сша
республика сербская
великобритания
милорад додик
евросоюз
государственный департамент сша
оон
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БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Преимущество индивидуальных санкций США в том, что они освобождают от необходимости общаться с американскими политиками, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик. США дважды сообщали о введении санкций в отношении лидера боснийских сербов – в 2017 и 2022 годах. "Неудобно, когда закрывают ваши счета, угрожают, требуют от стран ЕС ввести санкции против вас. Пока к ним присоединилась только Великобритания, остальные - нет, из-за наших друзей в ЕС. Но я за эти два-три года под санкциями понял, что в этом есть и преимущества. Особенно то, что они указали в этих санкциях, что граждане США не могут иметь со мной политические, деловые и другие отношения", - подчеркнул Додик в разговоре с агентством. По его словам, на посту члена президиума БиГ американские представители требовали общения с ним, несмотря на санкции, а сейчас во главе Республики Сербской он "не должен на них смотреть и все". Госдеп США 1 августа 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня 2023 года парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. Кроме того, он открыто не признает Высокого представителя по БиГ Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР. Руководство Республики Сербской в марте 2023 года приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950074046.html
https://ria.ru/20240603/dodik-1950082149.html
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в мире, сша, республика сербская, великобритания, милорад додик, евросоюз, государственный департамент сша, оон, санкции в отношении россии
В мире, США, Республика Сербская, Великобритания, Милорад Додик, Евросоюз, Государственный департамент США, ООН, Санкции в отношении России
Додик оценил преимущества индивидуальных санкций США

Додик: санкции США освобождают от необходимости общаться с политиками

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Преимущество индивидуальных санкций США в том, что они освобождают от необходимости общаться с американскими политиками, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик.
США дважды сообщали о введении санкций в отношении лидера боснийских сербов – в 2017 и 2022 годах.
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Додик обвинил Запад в давлении на Республику Сербскую БиГ
Вчера, 03:06
"Неудобно, когда закрывают ваши счета, угрожают, требуют от стран ЕС ввести санкции против вас. Пока к ним присоединилась только Великобритания, остальные - нет, из-за наших друзей в ЕС. Но я за эти два-три года под санкциями понял, что в этом есть и преимущества. Особенно то, что они указали в этих санкциях, что граждане США не могут иметь со мной политические, деловые и другие отношения", - подчеркнул Додик в разговоре с агентством.
По его словам, на посту члена президиума БиГ американские представители требовали общения с ним, несмотря на санкции, а сейчас во главе Республики Сербской он "не должен на них смотреть и все".
Госдеп США 1 августа 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня 2023 года парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
Кроме того, он открыто не признает Высокого представителя по БиГ Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Президент РС БиГ заявил, что примет участие в ПМЭФ
Вчера, 06:22
Руководство Республики Сербской в марте 2023 года приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик на торжественном открытии XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
США ввели санкции против детей президента Республики Сербской Додика
20 октября 2023, 17:22
 
В миреСШАРеспублика СербскаяВеликобританияМилорад ДодикЕвросоюзГосударственный департамент СШАООНСанкции в отношении России
 
 
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