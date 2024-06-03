В ДНР за неделю погибли 12 мирных жителей
Омбудсмен Морозова: в ДНР с 27 мая по 2 июня погибли 12 человек и 40 пострадали
© РИА НовостиМесто попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
© РИА Новости
Место попадания ракеты, выпущенной украинскими военными из реактивной системы залпового огня, в жилой дом в Донецке
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Двенадцать мирных жителей погибли, еще 40, включая одного ребенка, пострадали в ДНР с 27 мая по 2 июня из-за действий украинских войск, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой с 27 мая по 2 июня погибли 12 мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 40, в том числе один ребенок.
В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9288 человек, в том числе 239 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 911, среди них 885 детей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18