https://ria.ru/20240603/dnr-1950214643.html

В ДНР за неделю погибли 12 мирных жителей

В ДНР за неделю погибли 12 мирных жителей - РИА Новости, 03.06.2024

В ДНР за неделю погибли 12 мирных жителей

Двенадцать мирных жителей погибли, еще 40, включая одного ребенка, пострадали в ДНР с 27 мая по 2 июня из-за действий украинских войск, сообщил аппарат... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:10

2024-06-03T16:10

2024-06-03T16:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Двенадцать мирных жителей погибли, еще 40, включая одного ребенка, пострадали в ДНР с 27 мая по 2 июня из-за действий украинских войск, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой с 27 мая по 2 июня погибли 12 мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 40, в том числе один ребенок. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9288 человек, в том числе 239 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 911, среди них 885 детей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия