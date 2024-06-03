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ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:59 03.06.2024 (обновлено: 13:33 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/dnepr-1950129805.html
ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра - РИА Новости, 03.06.2024
ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
Российские войска сорвали попытку десанта ВС Украины высадиться с лодок на левом берегу Днепра в районе поселка Днепряны, основная часть уничтожена на воде,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:59
2024-06-03T13:33
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Российские войска сорвали попытку десанта ВС Украины высадиться с лодок на левом берегу Днепра в районе поселка Днепряны, основная часть уничтожена на воде, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Ночью украинские формирования предприняли попытку высадиться с лодок на левом берегу в районе пгт (поселка городского типа – ред.) Днепряны Новокаховского ГО. Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть такт называемого "десанта" уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу", - написал Сальдо.По его словам, остатки украинского десанта были "сброшены в реку".
https://ria.ru/20240405/vsu-1937979858.html
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херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Сальдо
ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

Сальдо: ВС России сорвали попытку десанта ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Российские войска сорвали попытку десанта ВС Украины высадиться с лодок на левом берегу Днепра в районе поселка Днепряны, основная часть уничтожена на воде, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Ночью украинские формирования предприняли попытку высадиться с лодок на левом берегу в районе пгт (поселка городского типа – ред.) Днепряны Новокаховского ГО. Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть такт называемого "десанта" уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу", - написал Сальдо.
По его словам, остатки украинского десанта были "сброшены в реку".
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьВладимир Сальдо
 
 
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