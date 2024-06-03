https://ria.ru/20240603/dnepr-1950129805.html

ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра - РИА Новости, 03.06.2024

ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

Российские войска сорвали попытку десанта ВС Украины высадиться с лодок на левом берегу Днепра в районе поселка Днепряны, основная часть уничтожена на воде,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:59

2024-06-03T11:59

2024-06-03T13:33

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы рф

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безопасность

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Российские войска сорвали попытку десанта ВС Украины высадиться с лодок на левом берегу Днепра в районе поселка Днепряны, основная часть уничтожена на воде, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Ночью украинские формирования предприняли попытку высадиться с лодок на левом берегу в районе пгт (поселка городского типа – ред.) Днепряны Новокаховского ГО. Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть такт называемого "десанта" уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу", - написал Сальдо.По его словам, остатки украинского десанта были "сброшены в реку".

https://ria.ru/20240405/vsu-1937979858.html

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Кирилл Волков

херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, владимир сальдо