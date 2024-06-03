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ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра - РИА Новости, 03.06.2024
ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
Российские войска сорвали попытку десанта ВС Украины высадиться с лодок на левом берегу Днепра в районе поселка Днепряны, основная часть уничтожена на воде,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:59
2024-06-03T11:59
2024-06-03T13:33
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Российские войска сорвали попытку десанта ВС Украины высадиться с лодок на левом берегу Днепра в районе поселка Днепряны, основная часть уничтожена на воде, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Ночью украинские формирования предприняли попытку высадиться с лодок на левом берегу в районе пгт (поселка городского типа – ред.) Днепряны Новокаховского ГО. Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть такт называемого "десанта" уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу", - написал Сальдо.По его словам, остатки украинского десанта были "сброшены в реку".
https://ria.ru/20240405/vsu-1937979858.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
Сальдо: ВС России сорвали попытку десанта ВСУ высадиться на левом берегу Днепра