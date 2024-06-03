https://ria.ru/20240603/diversant-1950152867.html
Один из задержанных в Севастополе агентов готовил диверсию на аэродроме
Один из задержанных в Севастополе агентов готовил диверсию на аэродроме - РИА Новости, 03.06.2024
Один из задержанных в Севастополе агентов готовил диверсию на аэродроме
Один из пойманных в Севастополе украинских агентов должен был совершить диверсию на военном аэродроме, второй - подорвать высокопоставленного офицера, говорится РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:13
2024-06-03T13:13
2024-06-03T13:46
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
происшествия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950155808_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f666f6946c01651a06e4c07a1ab490df.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Один из пойманных в Севастополе украинских агентов должен был совершить диверсию на военном аэродроме, второй - подорвать высокопоставленного офицера, говорится в материалах ЦОС ФСБ РФ.Ранее ФСБ сообщала, что силовики накрыли агентурную сеть спецслужб Украины в Севастополе, созданную для диверсий против военных и объектов инфраструктуры, задержаны 5 украинских агентов, у них нашли 3 готовых самодельных взрывных устройства."Он был завербован ГУР МОУ в апреле 2022 года, не выезжая из России, через переписку в мессенджере WhatsApp и получил псевдоним "Ментор"... Позднее куратор из ГУР поставил севастопольцу задачу – совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача, используя взрывчатку, изъятую из тайника", - говорится об одном из задержанных.Взрывчатку для него заложил в тайник другой агент под псевдонимом "Миф". Этот бывший гражданский сотрудник военно-морских сил Украины 1977 года рождения был завербован в июле 2022 года также в ходе переписки в WhatsApp. "За сотрудничество украинские кураторы обещали ему лечение в Европе, однако обещанную медпомощь он так и не получил. Мужчина передавал в Киев секретные сведения о расположении войсковых частей и военных кораблей, за что неоднократно получал денежные средства", - отмечает ФСБ.Другой задержанный, бывший контрактник украинской армии 1984 года рождения, "по заданию СБУ должен был устранить высокопоставленных офицеров Черноморского флота". Он устанавливал места проживания военнослужащих, маршруты передвижения. Получив посылку, в которой находились два СВУ, агент "должен был заложить взрывчатку под автомобиль офицера, первого в списке на устранение, и дистанционно совершить подрыв", но был пойман.А бывшего украинского военного летчика 1971 года СБУ завербовала в 2018 году на территории Украины, и он с этого времени "выполнял различные задания иностранного куратора"."В его задачи входил подбор лиц из числа бывших военнослужащих, готовых сотрудничать с украинской стороной, видеофиксация перемещений военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Для организации двухсторонней агентурной связи сотрудник украинской спецслужбы выдал ему спутниковый терминал, флэш-накопители и ноутбук, с помощью которого готовил донесения иностранной спецслужбе", - поясняет ФСБ.Также агент должен был обеспечить сохранность тайника в Севастополе, где хранился тротил для диверсионно-террористических актов. "Аналогичная задача была поставлена жителю Севастополя, 1996 года рождения, который в сентябре 2022 года установил контакт с украинской военной разведкой. Пакет со взрывчаткой он получил от человека, которого использовали "втемную", и принял решение оборудовать тайник для хранения тротила на одном из городских кладбищ. Кроме того, по указанию украинских кураторов мужчина передавал сведения о передвижениях военной техники на Крымском полуострове, устанавливал местонахождения отдельных лиц и транспортных средств", - говорится в материалах ФСБ.
https://ria.ru/20240530/krym-1949285143.html
https://ria.ru/20240503/diversant-1943644380.html
https://ria.ru/20240424/baza-1941914299.html
севастополь
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950155808_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_570b92bbfd27fff03f6f69ee7fbeecb2.jpg
Задержанный в Севастополе украинский агент о наблюдении за аэродромом
Задержанный в Севастополе украинский агент о наблюдении за аэродромом
2024-06-03T13:13
true
PT2M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия, Украина
Один из задержанных в Севастополе агентов готовил диверсию на аэродроме
ФСБ: один из задержанных в Севастополе агентов готовил диверсию на аэродроме
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Один из пойманных в Севастополе украинских агентов должен был совершить диверсию на военном аэродроме, второй - подорвать высокопоставленного офицера, говорится в материалах ЦОС ФСБ РФ.
Ранее ФСБ сообщала, что силовики накрыли агентурную сеть спецслужб Украины в Севастополе, созданную для диверсий против военных и объектов инфраструктуры, задержаны 5 украинских агентов, у них нашли 3 готовых самодельных взрывных устройства.
"Он был завербован ГУР МОУ в апреле 2022 года, не выезжая из России, через переписку в мессенджере WhatsApp и получил псевдоним "Ментор"... Позднее куратор из ГУР поставил севастопольцу задачу – совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача, используя взрывчатку, изъятую из тайника", - говорится об одном из задержанных.
Взрывчатку для него заложил в тайник другой агент под псевдонимом "Миф". Этот бывший гражданский сотрудник военно-морских сил Украины 1977 года рождения был завербован в июле 2022 года также в ходе переписки в WhatsApp. "За сотрудничество украинские кураторы обещали ему лечение в Европе, однако обещанную медпомощь он так и не получил. Мужчина передавал в Киев секретные сведения о расположении войсковых частей и военных кораблей, за что неоднократно получал денежные средства", - отмечает ФСБ.
Другой задержанный, бывший контрактник украинской армии 1984 года рождения, "по заданию СБУ должен был устранить высокопоставленных офицеров Черноморского флота". Он устанавливал места проживания военнослужащих, маршруты передвижения. Получив посылку, в которой находились два СВУ, агент "должен был заложить взрывчатку под автомобиль офицера, первого в списке на устранение, и дистанционно совершить подрыв", но был пойман.
А бывшего украинского военного летчика 1971 года СБУ завербовала в 2018 году на территории Украины, и он с этого времени "выполнял различные задания иностранного куратора".
"В его задачи входил подбор лиц из числа бывших военнослужащих, готовых сотрудничать с украинской стороной, видеофиксация перемещений военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Для организации двухсторонней агентурной связи сотрудник украинской спецслужбы выдал ему спутниковый терминал, флэш-накопители и ноутбук, с помощью которого готовил донесения иностранной спецслужбе", - поясняет ФСБ.
Также агент должен был обеспечить сохранность тайника в Севастополе, где хранился тротил для диверсионно-террористических актов. "Аналогичная задача была поставлена жителю Севастополя, 1996 года рождения, который в сентябре 2022 года установил контакт с украинской военной разведкой. Пакет со взрывчаткой он получил от человека, которого использовали "втемную", и принял решение оборудовать тайник для хранения тротила на одном из городских кладбищ. Кроме того, по указанию украинских кураторов мужчина передавал сведения о передвижениях военной техники на Крымском полуострове, устанавливал местонахождения отдельных лиц и транспортных средств", - говорится в материалах ФСБ.