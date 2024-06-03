https://ria.ru/20240603/diversant-1950152867.html

Один из задержанных в Севастополе агентов готовил диверсию на аэродроме

Один из задержанных в Севастополе агентов готовил диверсию на аэродроме - РИА Новости, 03.06.2024

Один из задержанных в Севастополе агентов готовил диверсию на аэродроме

Один из пойманных в Севастополе украинских агентов должен был совершить диверсию на военном аэродроме, второй - подорвать высокопоставленного офицера, говорится РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:13

2024-06-03T13:13

2024-06-03T13:46

специальная военная операция на украине

севастополь

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Один из пойманных в Севастополе украинских агентов должен был совершить диверсию на военном аэродроме, второй - подорвать высокопоставленного офицера, говорится в материалах ЦОС ФСБ РФ.Ранее ФСБ сообщала, что силовики накрыли агентурную сеть спецслужб Украины в Севастополе, созданную для диверсий против военных и объектов инфраструктуры, задержаны 5 украинских агентов, у них нашли 3 готовых самодельных взрывных устройства."Он был завербован ГУР МОУ в апреле 2022 года, не выезжая из России, через переписку в мессенджере WhatsApp и получил псевдоним "Ментор"... Позднее куратор из ГУР поставил севастопольцу задачу – совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача, используя взрывчатку, изъятую из тайника", - говорится об одном из задержанных.Взрывчатку для него заложил в тайник другой агент под псевдонимом "Миф". Этот бывший гражданский сотрудник военно-морских сил Украины 1977 года рождения был завербован в июле 2022 года также в ходе переписки в WhatsApp. "За сотрудничество украинские кураторы обещали ему лечение в Европе, однако обещанную медпомощь он так и не получил. Мужчина передавал в Киев секретные сведения о расположении войсковых частей и военных кораблей, за что неоднократно получал денежные средства", - отмечает ФСБ.Другой задержанный, бывший контрактник украинской армии 1984 года рождения, "по заданию СБУ должен был устранить высокопоставленных офицеров Черноморского флота". Он устанавливал места проживания военнослужащих, маршруты передвижения. Получив посылку, в которой находились два СВУ, агент "должен был заложить взрывчатку под автомобиль офицера, первого в списке на устранение, и дистанционно совершить подрыв", но был пойман.А бывшего украинского военного летчика 1971 года СБУ завербовала в 2018 году на территории Украины, и он с этого времени "выполнял различные задания иностранного куратора"."В его задачи входил подбор лиц из числа бывших военнослужащих, готовых сотрудничать с украинской стороной, видеофиксация перемещений военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Для организации двухсторонней агентурной связи сотрудник украинской спецслужбы выдал ему спутниковый терминал, флэш-накопители и ноутбук, с помощью которого готовил донесения иностранной спецслужбе", - поясняет ФСБ.Также агент должен был обеспечить сохранность тайника в Севастополе, где хранился тротил для диверсионно-террористических актов. "Аналогичная задача была поставлена жителю Севастополя, 1996 года рождения, который в сентябре 2022 года установил контакт с украинской военной разведкой. Пакет со взрывчаткой он получил от человека, которого использовали "втемную", и принял решение оборудовать тайник для хранения тротила на одном из городских кладбищ. Кроме того, по указанию украинских кураторов мужчина передавал сведения о передвижениях военной техники на Крымском полуострове, устанавливал местонахождения отдельных лиц и транспортных средств", - говорится в материалах ФСБ.

https://ria.ru/20240530/krym-1949285143.html

https://ria.ru/20240503/diversant-1943644380.html

https://ria.ru/20240424/baza-1941914299.html

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Задержанный в Севастополе украинский агент о наблюдении за аэродромом Задержанный в Севастополе украинский агент о наблюдении за аэродромом 2024-06-03T13:13 true PT2M20S

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