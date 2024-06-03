https://ria.ru/20240603/diplom-1950220196.html

Минобрнауки предложило добавить в диплом вуза дополнительную информацию

Минобрнауки предложило добавить в диплом вуза дополнительную информацию - РИА Новости, 03.06.2024

Минобрнауки предложило добавить в диплом вуза дополнительную информацию

Минобрнауки РФ предложило добавить в диплом о высшем образовании дополнительную информацию, которая может быть полезна для работодателей, сообщил министр науки... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:21

2024-06-03T16:21

2024-06-03T16:25

общество

россия

валерий фальков

владимир путин

московский авиационный институт

московский педагогический государственный университет

мисис

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ предложило добавить в диплом о высшем образовании дополнительную информацию, которая может быть полезна для работодателей, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре. "Планируем приложение к диплому сделать расширенным, чтобы там был более широкий перечень информации, которая будет полезна для работодателя", - сказал министр, добавив, что в новых дипломах будет также информация о дополнительной квалификации. Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин "бакалавр" – будет высшее образование и высшее специализированное образование. При этом останется магистратура, но, по словам Фалькова, она будет совершенно другой. Год назад президент РФ Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте, направленном на изменение уровней высшего образования. Из него следует, что в новой системе будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура — профессиональное образование. В пилотном проекте участвуют шесть вузов, в том числе МАИ, МПГУ и МИСИС.

https://ria.ru/20240603/ege-1735501889.html

https://ria.ru/20240527/stipendii-1948768568.html

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общество, россия, валерий фальков, владимир путин, московский авиационный институт, московский педагогический государственный университет, мисис, навигатор абитуриента