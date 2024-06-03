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Минобрнауки предложило добавить в диплом вуза дополнительную информацию
Минобрнауки предложило добавить в диплом вуза дополнительную информацию - РИА Новости, 03.06.2024
Минобрнауки предложило добавить в диплом вуза дополнительную информацию
Минобрнауки РФ предложило добавить в диплом о высшем образовании дополнительную информацию, которая может быть полезна для работодателей, сообщил министр науки... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:21
2024-06-03T16:21
2024-06-03T16:25
общество
россия
валерий фальков
владимир путин
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мисис
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ предложило добавить в диплом о высшем образовании дополнительную информацию, которая может быть полезна для работодателей, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре. "Планируем приложение к диплому сделать расширенным, чтобы там был более широкий перечень информации, которая будет полезна для работодателя", - сказал министр, добавив, что в новых дипломах будет также информация о дополнительной квалификации. Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин "бакалавр" – будет высшее образование и высшее специализированное образование. При этом останется магистратура, но, по словам Фалькова, она будет совершенно другой. Год назад президент РФ Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте, направленном на изменение уровней высшего образования. Из него следует, что в новой системе будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура — профессиональное образование. В пилотном проекте участвуют шесть вузов, в том числе МАИ, МПГУ и МИСИС.
https://ria.ru/20240603/ege-1735501889.html
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общество, россия, валерий фальков, владимир путин, московский авиационный институт, московский педагогический государственный университет, мисис, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Московский авиационный институт, Московский педагогический государственный университет, МИСиС, Навигатор абитуриента
Минобрнауки предложило добавить в диплом вуза дополнительную информацию
Фальков: в диплом о высшем образовании могут добавить дополнительную информацию