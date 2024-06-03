https://ria.ru/20240603/devochki-1950222890.html
Двух пропавших под Уфой девочек нашли живыми
Двух пропавших под Уфой девочек нашли живыми - РИА Новости, 03.06.2024
Двух пропавших под Уфой девочек нашли живыми
Правоохранители нашли двух 14-летних девочек, которые ушли гулять 1 июня под Уфой и исчезли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:31
2024-06-03T16:31
2024-06-03T16:31
происшествия
уфа
республика башкортостан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 3 июн - РИА Новости. Правоохранители нашли двух 14-летних девочек, которые ушли гулять 1 июня под Уфой и исчезли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Ранее в полиции сообщали, что 1 июня в селе Миловка Уфимского района две 14-летние девочки вышли из дома на прогулку и пропали. "Сотрудниками полиции несовершеннолетние найдены. Живы-здоровы, переданы родителям", - сказали агентству в пресс-службы МВД по Башкирии. Другой источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что девочки ушли из дома после ссоры с родителями.
https://ria.ru/20231129/poiski-1912680925.html
уфа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, республика башкортостан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Двух пропавших под Уфой девочек нашли живыми
Девочек, ушедших 1 июня гулять по Башкирии, нашли живыми и невредимыми
УФА, 3 июн - РИА Новости. Правоохранители нашли двух 14-летних девочек, которые ушли гулять 1 июня под Уфой и исчезли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ранее в полиции сообщали, что 1 июня в селе Миловка Уфимского района две 14-летние девочки вышли из дома на прогулку и пропали.
"Сотрудниками полиции несовершеннолетние найдены. Живы-здоровы, переданы родителям", - сказали агентству в пресс-службы МВД по Башкирии.
Другой источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что девочки ушли из дома после ссоры с родителями.