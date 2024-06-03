https://ria.ru/20240603/devochki-1950222890.html

Двух пропавших под Уфой девочек нашли живыми

Двух пропавших под Уфой девочек нашли живыми - РИА Новости, 03.06.2024

Двух пропавших под Уфой девочек нашли живыми

Правоохранители нашли двух 14-летних девочек, которые ушли гулять 1 июня под Уфой и исчезли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:31

2024-06-03T16:31

2024-06-03T16:31

происшествия

уфа

республика башкортостан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

УФА, 3 июн - РИА Новости. Правоохранители нашли двух 14-летних девочек, которые ушли гулять 1 июня под Уфой и исчезли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Ранее в полиции сообщали, что 1 июня в селе Миловка Уфимского района две 14-летние девочки вышли из дома на прогулку и пропали. "Сотрудниками полиции несовершеннолетние найдены. Живы-здоровы, переданы родителям", - сказали агентству в пресс-службы МВД по Башкирии. Другой источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что девочки ушли из дома после ссоры с родителями.

https://ria.ru/20231129/poiski-1912680925.html

уфа

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, уфа, республика башкортостан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)