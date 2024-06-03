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В Кузбассе пропала 13-летняя девочка - РИА Новости, 03.06.2024
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08:14 03.06.2024 (обновлено: 12:48 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/devochka-1950088315.html
В Кузбассе пропала 13-летняя девочка
В Кузбассе пропала 13-летняя девочка - РИА Новости, 03.06.2024
В Кузбассе пропала 13-летняя девочка
Тринадцатилетнюю девочку уже третий день ищут в городе Прокопьевске Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T08:14
2024-06-03T12:48
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 3 июн — РИА Новости. Тринадцатилетнюю девочку уже третий день ищут в городе Прокопьевске Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. "Отделом полиции "Центральный" ОМВД России по городу Прокопьевску разыскивается без вести пропавшая 13-летняя Каретко Алина Юрьевна. Тридцать первого мая текущего года около 23:30 она ушла из дома на прогулку и не вернулась", — говорится в ориентировке. Там уточняется, что рост пропавшей 164 сантиметра, на вид ей 14-15 лет, она среднего телосложения, с каштановыми волосами. Была одета в черную толстовку и юбку, колготки в сетку. Всех, кто видел девочку или знает, где она находится, просят сообщать в полицию.Кемеровское управление Следственного комитета организовало проверку. Следователи и оперативники устанавливают все обстоятельства исчезновения девочки и ее местонахождение.
https://ria.ru/20240519/telo-1947001447.html
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происшествия, прокопьевск, кемеровская область
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область
В Кузбассе пропала 13-летняя девочка

В кемеровском Прокопьевске пропала 13-летняя девочка, ее ищут третий день

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 3 июн — РИА Новости. Тринадцатилетнюю девочку уже третий день ищут в городе Прокопьевске Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.
"Отделом полиции "Центральный" ОМВД России по городу Прокопьевску разыскивается без вести пропавшая 13-летняя Каретко Алина Юрьевна. Тридцать первого мая текущего года около 23:30 она ушла из дома на прогулку и не вернулась", — говорится в ориентировке.
Там уточняется, что рост пропавшей 164 сантиметра, на вид ей 14-15 лет, она среднего телосложения, с каштановыми волосами. Была одета в черную толстовку и юбку, колготки в сетку. Всех, кто видел девочку или знает, где она находится, просят сообщать в полицию.
Кемеровское управление Следственного комитета организовало проверку. Следователи и оперативники устанавливают все обстоятельства исчезновения девочки и ее местонахождение.
Место обнаружения тела девочки на востоке Москвы. 19 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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19 мая, 13:21
 
ПроисшествияПрокопьевскКемеровская область
 
 
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