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Львова-Белова предложила открыть курсы для детей, не владеющих русским - РИА Новости, 03.06.2024
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21:54 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/deti-1950287320.html
Львова-Белова предложила открыть курсы для детей, не владеющих русским
Львова-Белова предложила открыть курсы для детей, не владеющих русским - РИА Новости, 03.06.2024
Львова-Белова предложила открыть курсы для детей, не владеющих русским
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила ввести обязательную бесплатную культурно-языковую подготовку детей-инофонов в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:54
2024-06-03T21:54
общество
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила ввести обязательную бесплатную культурно-языковую подготовку детей-инофонов в детских садах, а также открыть адаптационные курсы для детей, не владеющих русским языком, подлежащих обучению. "В целях совершенствования способов и методов обеспечения прав детей на образование уполномоченный считает целесообразным рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о внесении изменений в Федеральный закон № 273-ФЗ в части обязательной бесплатной культурно-языковой подготовки детей-инофонов в процессе обучения в дошкольных образовательных организациях, а также открытии на базе общеобразовательных организаций адаптационных курсов для детей, не владеющих русским языком, подлежащих обучению", - говорится в ежегодном докладе детского омбудсмена.
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общество, россия, мария львова-белова
Общество, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова предложила открыть курсы для детей, не владеющих русским

Львова-Белова предложила открыть курсы для адаптации детей, не владеющих русским

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила ввести обязательную бесплатную культурно-языковую подготовку детей-инофонов в детских садах, а также открыть адаптационные курсы для детей, не владеющих русским языком, подлежащих обучению.
"В целях совершенствования способов и методов обеспечения прав детей на образование уполномоченный считает целесообразным рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о внесении изменений в Федеральный закон № 273-ФЗ в части обязательной бесплатной культурно-языковой подготовки детей-инофонов в процессе обучения в дошкольных образовательных организациях, а также открытии на базе общеобразовательных организаций адаптационных курсов для детей, не владеющих русским языком, подлежащих обучению", - говорится в ежегодном докладе детского омбудсмена.
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Львова-Белова рассказала об уменьшении числа сирот в России с 2021 года
Вчера, 21:50
 
ОбществоРоссияМария Львова-Белова
 
 
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