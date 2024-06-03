https://ria.ru/20240603/delo-1950296047.html

В Подмосковье завели дело на мужчину, осквернившего памятник "Журавли"

В Подмосковье завели дело на мужчину, осквернившего памятник "Журавли" - РИА Новости, 03.06.2024

В Подмосковье завели дело на мужчину, осквернившего памятник "Журавли"

Против мужчины, который в пьяном состоянии осквернил в подмосковном Видном памятник "Журавли" с Вечным огнем, раскидав венки, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T23:56

2024-06-03T23:56

2024-06-03T23:57

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Против мужчины, который в пьяном состоянии осквернил в подмосковном Видном памятник "Журавли" с Вечным огнем, раскидав венки, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка Следственного комитета РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего гражданина иностранного государства. Он подозревается в осквернении памятника воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ)", - сказали в ведомстве. По данным следствия, ночью 29 мая пьяный мужчина разбросал венки у памятника "Журавли" с Вечным огнём в подмосковном Видном, после чего скрылся с места преступления. "Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, истребована запись с камеры наружного видеонаблюдения, запечатлевшая момент совершения преступления. В ближайшее время злоумышленник будет доставлен к следователю для проведения следственных действий", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html

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московская область (подмосковье), видное, россия, происшествия