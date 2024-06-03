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В Подмосковье завели дело на мужчину, осквернившего памятник "Журавли" - РИА Новости, 03.06.2024
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23:56 03.06.2024 (обновлено: 23:57 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/delo-1950296047.html
В Подмосковье завели дело на мужчину, осквернившего памятник "Журавли"
В Подмосковье завели дело на мужчину, осквернившего памятник "Журавли" - РИА Новости, 03.06.2024
В Подмосковье завели дело на мужчину, осквернившего памятник "Журавли"
Против мужчины, который в пьяном состоянии осквернил в подмосковном Видном памятник "Журавли" с Вечным огнем, раскидав венки, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T23:56
2024-06-03T23:57
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происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Против мужчины, который в пьяном состоянии осквернил в подмосковном Видном памятник "Журавли" с Вечным огнем, раскидав венки, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка Следственного комитета РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего гражданина иностранного государства. Он подозревается в осквернении памятника воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ)", - сказали в ведомстве. По данным следствия, ночью 29 мая пьяный мужчина разбросал венки у памятника "Журавли" с Вечным огнём в подмосковном Видном, после чего скрылся с места преступления. "Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, истребована запись с камеры наружного видеонаблюдения, запечатлевшая момент совершения преступления. В ближайшее время злоумышленник будет доставлен к следователю для проведения следственных действий", - заключили в ведомстве.
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московская область (подмосковье), видное, россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Видное, Россия, Происшествия
В Подмосковье завели дело на мужчину, осквернившего памятник "Журавли"

В Подмосковье завели дело на мужчину, раскидавшего венки у памятника "Журавли"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Против мужчины, который в пьяном состоянии осквернил в подмосковном Видном памятник "Журавли" с Вечным огнем, раскидав венки, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка Следственного комитета РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего гражданина иностранного государства. Он подозревается в осквернении памятника воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В Ставропольском крае местный житель осквернил мемориал "Вечный огонь"
28 мая, 12:08
По данным следствия, ночью 29 мая пьяный мужчина разбросал венки у памятника "Журавли" с Вечным огнём в подмосковном Видном, после чего скрылся с места преступления.
"Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, истребована запись с камеры наружного видеонаблюдения, запечатлевшая момент совершения преступления. В ближайшее время злоумышленник будет доставлен к следователю для проведения следственных действий", - заключили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь
3 мая, 19:35
 
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