Рейтинг@Mail.ru
СК завел два дела после попытки поджога храма в Тюмени - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/delo-1950291176.html
СК завел два дела после попытки поджога храма в Тюмени
СК завел два дела после попытки поджога храма в Тюмени - РИА Новости, 03.06.2024
СК завел два дела после попытки поджога храма в Тюмени
В Тюмени в отношении мужчины, пытавшегося в понедельник вечером поджечь храм имени Димитрия Донского, возбуждены уголовные дела по статьям о вандализме и... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:35
2024-06-03T22:35
происшествия
тюмень
россия
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
ТЮМЕНЬ, 3 июн – РИА Новости. В Тюмени в отношении мужчины, пытавшегося в понедельник вечером поджечь храм имени Димитрия Донского, возбуждены уголовные дела по статьям о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области. Ранее стало известно, что полиция принимает меры к задержанию мужчины, который с помощью бутылки с зажигательной смесью совершил попытку поджога фасада храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Республики города Тюмени. "Выявлена видеозапись, на которой неизвестный мужчина бросает в здание храма воспламеняющуюся жидкость. … После поджога мужчина скрылся … на велосипеде, однако был установлен сотрудниками правоохранительных органов. … Следственными органами … возбуждено два уголовных дела, предусмотренных ст. 214 УК РФ (вандализм), 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)", - указано в сообщении пресс-службы регионального следкома. Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. В пресс-службе облпрокуратуры пояснили, что в связи со значительным общественным резонансом прокуратура материалы проверки по факту поджога изъяла из производства регионального управления МВД и передала в Следственное управление СУ СК России по Тюменской области, где незамедлительно возбудили уголовные дела. Личность поджигателя установлена, принимаются меры к его задержанию. Ход и результаты расследования дела на контроле облпрокурора. По данным сайта храма Всех Святых города Тюмени, храм-часовня Димитрия Донского имеет статус воинского, в нем совершается ежедневная молитва о защите Отечества, происходит поминовение тюменцев, погибших при исполнении воинского долга.
https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949308423.html
https://ria.ru/20240528/podzhog-1949006391.html
https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947196480.html
тюмень
россия
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюмень, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел два дела после попытки поджога храма в Тюмени

СК завел 2 дела после попытки поджога храма имени Димитрия Донского в Тюмени

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 3 июн – РИА Новости. В Тюмени в отношении мужчины, пытавшегося в понедельник вечером поджечь храм имени Димитрия Донского, возбуждены уголовные дела по статьям о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.
Ранее стало известно, что полиция принимает меры к задержанию мужчины, который с помощью бутылки с зажигательной смесью совершил попытку поджога фасада храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Республики города Тюмени.
Арест Юрия Жидкова (слева), впоследствии осужденного за убийство экс-участника телепроекта Дом-2 Андрея Кадетова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в поджоге
30 мая, 11:45
"Выявлена видеозапись, на которой неизвестный мужчина бросает в здание храма воспламеняющуюся жидкость. … После поджога мужчина скрылся … на велосипеде, однако был установлен сотрудниками правоохранительных органов. … Следственными органами … возбуждено два уголовных дела, предусмотренных ст. 214 УК РФ (вандализм), 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)", - указано в сообщении пресс-службы регионального следкома.
Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Житель Кисловодска получил пять лет колонии за поджог буквы V
28 мая, 21:42
В пресс-службе облпрокуратуры пояснили, что в связи со значительным общественным резонансом прокуратура материалы проверки по факту поджога изъяла из производства регионального управления МВД и передала в Следственное управление СУ СК России по Тюменской области, где незамедлительно возбудили уголовные дела. Личность поджигателя установлена, принимаются меры к его задержанию. Ход и результаты расследования дела на контроле облпрокурора.
По данным сайта храма Всех Святых города Тюмени, храм-часовня Димитрия Донского имеет статус воинского, в нем совершается ежедневная молитва о защите Отечества, происходит поминовение тюменцев, погибших при исполнении воинского долга.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Новосибирске начали рассматривать дело о поджоге Су-24
20 мая, 14:14
 
ПроисшествияТюменьРоссияТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала