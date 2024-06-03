https://ria.ru/20240603/delo-1950291176.html

СК завел два дела после попытки поджога храма в Тюмени

СК завел два дела после попытки поджога храма в Тюмени - РИА Новости, 03.06.2024

СК завел два дела после попытки поджога храма в Тюмени

В Тюмени в отношении мужчины, пытавшегося в понедельник вечером поджечь храм имени Димитрия Донского, возбуждены уголовные дела по статьям о вандализме и... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T22:35

2024-06-03T22:35

2024-06-03T22:35

происшествия

тюмень

россия

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 3 июн – РИА Новости. В Тюмени в отношении мужчины, пытавшегося в понедельник вечером поджечь храм имени Димитрия Донского, возбуждены уголовные дела по статьям о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области. Ранее стало известно, что полиция принимает меры к задержанию мужчины, который с помощью бутылки с зажигательной смесью совершил попытку поджога фасада храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Республики города Тюмени. "Выявлена видеозапись, на которой неизвестный мужчина бросает в здание храма воспламеняющуюся жидкость. … После поджога мужчина скрылся … на велосипеде, однако был установлен сотрудниками правоохранительных органов. … Следственными органами … возбуждено два уголовных дела, предусмотренных ст. 214 УК РФ (вандализм), 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)", - указано в сообщении пресс-службы регионального следкома. Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. В пресс-службе облпрокуратуры пояснили, что в связи со значительным общественным резонансом прокуратура материалы проверки по факту поджога изъяла из производства регионального управления МВД и передала в Следственное управление СУ СК России по Тюменской области, где незамедлительно возбудили уголовные дела. Личность поджигателя установлена, принимаются меры к его задержанию. Ход и результаты расследования дела на контроле облпрокурора. По данным сайта храма Всех Святых города Тюмени, храм-часовня Димитрия Донского имеет статус воинского, в нем совершается ежедневная молитва о защите Отечества, происходит поминовение тюменцев, погибших при исполнении воинского долга.

https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949308423.html

https://ria.ru/20240528/podzhog-1949006391.html

https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947196480.html

тюмень

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тюменская область

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происшествия, тюмень, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)