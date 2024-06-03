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В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС - РИА Новости, 03.06.2024
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11:57 03.06.2024 (обновлено: 12:01 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/chs-1950128888.html
В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС
В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС - РИА Новости, 03.06.2024
В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС
В Забайкалье и Бурятии введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров, сообщили в Рослесхозе. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:57
2024-06-03T12:01
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природные пожары в россии
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Забайкалье и Бурятии введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров, сообщили в Рослесхозе."Правкомиссией по предложению Рослесхоза из-за ситуации в Забайкалье и Бурятии введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных лесопожарных сил", - говорится в сообщении.Отмечается, что это позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров, а также упростит компенсацию затрат.По данным ведомства, в Забайкальском крае и Бурятии продолжается тушение 38 возгораний на площади 96,7 тысячи гектаров.
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федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии, происшествия
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природные пожары в России, Происшествия
В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС

В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" | Перейти в медиабанкТушение лесного пожара в Республике Бурятия
Тушение лесного пожара в Республике Бурятия - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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Тушение лесного пожара в Республике Бурятия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Забайкалье и Бурятии введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров, сообщили в Рослесхозе.
"Правкомиссией по предложению Рослесхоза из-за ситуации в Забайкалье и Бурятии введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных лесопожарных сил", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров, а также упростит компенсацию затрат.
По данным ведомства, в Забайкальском крае и Бурятии продолжается тушение 38 возгораний на площади 96,7 тысячи гектаров.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Природные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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