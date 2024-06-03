https://ria.ru/20240603/chs-1950128888.html

В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС

В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС - РИА Новости, 03.06.2024

В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС

В Забайкалье и Бурятии введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров, сообщили в Рослесхозе. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:57

2024-06-03T11:57

2024-06-03T12:01

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

природные пожары в россии

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574797116_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14c545b824e4d89821a193295cde940d.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Забайкалье и Бурятии введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров, сообщили в Рослесхозе."Правкомиссией по предложению Рослесхоза из-за ситуации в Забайкалье и Бурятии введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных лесопожарных сил", - говорится в сообщении.Отмечается, что это позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров, а также упростит компенсацию затрат.По данным ведомства, в Забайкальском крае и Бурятии продолжается тушение 38 возгораний на площади 96,7 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240603/pozhary-1950123362.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии, происшествия