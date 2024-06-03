https://ria.ru/20240603/chs-1950128888.html
В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС
В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС - РИА Новости, 03.06.2024
В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС
В Забайкалье и Бурятии введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров, сообщили в Рослесхозе. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:57
2024-06-03T11:57
2024-06-03T12:01
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природные пожары в россии
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Забайкалье и Бурятии введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров, сообщили в Рослесхозе."Правкомиссией по предложению Рослесхоза из-за ситуации в Забайкалье и Бурятии введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных лесопожарных сил", - говорится в сообщении.Отмечается, что это позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров, а также упростит компенсацию затрат.По данным ведомства, в Забайкальском крае и Бурятии продолжается тушение 38 возгораний на площади 96,7 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240603/pozhary-1950123362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии, происшествия
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природные пожары в России, Происшествия
В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС
В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров