https://ria.ru/20240603/chekhiya-1950102095.html
В Европе придумали необычный способ "избавиться" от украинцев
В Европе придумали необычный способ "избавиться" от украинцев - РИА Новости, 03.06.2024
В Европе придумали необычный способ "избавиться" от украинцев
Чехия запустила пилотный проект, в рамках которого оплатит украинским беженцам возвращение на родину, передает Czech Radio. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:17
2024-06-03T10:17
2024-06-03T10:18
в мире
германия
европа
чехия
пособие по безработице
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/92/1551559238_0:66:3078:1797_1920x0_80_0_0_ad406459851d15cc7cf7a8d73d2bb874.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Чехия запустила пилотный проект, в рамках которого оплатит украинским беженцам возвращение на родину, передает Czech Radio."Министерство внутренних дел ЧР запускает пилотный проект добровольного возвращения, благодаря которому беженцам будут оплачены билеты на автобус, а больным – транспортировка в машине скорой помощи", — уточняет издание.Пилотный проект, который продлится с июня по ноябрь, предполагает оплату билетов для 400 беженцам, а также организацию санитарного транспорта для тридцати пациентов. Беженцы смогут воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения только один раз.Ранее глава министерства иностранных дел немецкой федеральной земли Бавария Йоахим Херрманн в эфире телеканала Welt призвал не платить пособия по безработице (Bürgergeld) украинским беженцам, которые на родине считаются военнообязанными. По словам Херрманна, в Германии сейчас находится несколько тысяч военнообязанных украинцев, которые получают в ФРГ пособия по безработице, и их "не хватает для обороны Украины".Опрос института INSA для издания Bild показал, что за необходимость снижения расходов Германии на оказание помощи Украине выступают 40% жителей Германии - это самая популярная статья бюджета, по которой немцы хотели бы видеть сокращения трат.
https://ria.ru/20240218/posobiya-1928132363.html
https://ria.ru/20240527/tsentry-1948706932.html
германия
европа
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/92/1551559238_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3a3b67d94ead761af9ff25ef5cfd821.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, европа, чехия, пособие по безработице
В мире, Германия, Европа, Чехия, Пособие по безработице
В Европе придумали необычный способ "избавиться" от украинцев
CR: Чехия оплатит украинским беженцам возвращение домой