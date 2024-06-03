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В Европе придумали необычный способ "избавиться" от украинцев - РИА Новости, 03.06.2024
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10:17 03.06.2024 (обновлено: 10:18 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/chekhiya-1950102095.html
В Европе придумали необычный способ "избавиться" от украинцев
В Европе придумали необычный способ "избавиться" от украинцев - РИА Новости, 03.06.2024
В Европе придумали необычный способ "избавиться" от украинцев
Чехия запустила пилотный проект, в рамках которого оплатит украинским беженцам возвращение на родину, передает Czech Radio. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:17
2024-06-03T10:18
в мире
германия
европа
чехия
пособие по безработице
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Чехия запустила пилотный проект, в рамках которого оплатит украинским беженцам возвращение на родину, передает Czech Radio."Министерство внутренних дел ЧР запускает пилотный проект добровольного возвращения, благодаря которому беженцам будут оплачены билеты на автобус, а больным – транспортировка в машине скорой помощи", — уточняет издание.Пилотный проект, который продлится с июня по ноябрь, предполагает оплату билетов для 400 беженцам, а также организацию санитарного транспорта для тридцати пациентов. Беженцы смогут воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения только один раз.Ранее глава министерства иностранных дел немецкой федеральной земли Бавария Йоахим Херрманн в эфире телеканала Welt призвал не платить пособия по безработице (Bürgergeld) украинским беженцам, которые на родине считаются военнообязанными. По словам Херрманна, в Германии сейчас находится несколько тысяч военнообязанных украинцев, которые получают в ФРГ пособия по безработице, и их "не хватает для обороны Украины".Опрос института INSA для издания Bild показал, что за необходимость снижения расходов Германии на оказание помощи Украине выступают 40% жителей Германии - это самая популярная статья бюджета, по которой немцы хотели бы видеть сокращения трат.
https://ria.ru/20240218/posobiya-1928132363.html
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в мире, германия, европа, чехия, пособие по безработице
В мире, Германия, Европа, Чехия, Пособие по безработице
В Европе придумали необычный способ "избавиться" от украинцев

CR: Чехия оплатит украинским беженцам возвращение домой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Чехия запустила пилотный проект, в рамках которого оплатит украинским беженцам возвращение на родину, передает Czech Radio.
"Министерство внутренних дел ЧР запускает пилотный проект добровольного возвращения, благодаря которому беженцам будут оплачены билеты на автобус, а больным – транспортировка в машине скорой помощи", — уточняет издание.
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Пилотный проект, который продлится с июня по ноябрь, предполагает оплату билетов для 400 беженцам, а также организацию санитарного транспорта для тридцати пациентов. Беженцы смогут воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения только один раз.
Ранее глава министерства иностранных дел немецкой федеральной земли Бавария Йоахим Херрманн в эфире телеканала Welt призвал не платить пособия по безработице (Bürgergeld) украинским беженцам, которые на родине считаются военнообязанными. По словам Херрманна, в Германии сейчас находится несколько тысяч военнообязанных украинцев, которые получают в ФРГ пособия по безработице, и их "не хватает для обороны Украины".
Опрос института INSA для издания Bild показал, что за необходимость снижения расходов Германии на оказание помощи Украине выступают 40% жителей Германии - это самая популярная статья бюджета, по которой немцы хотели бы видеть сокращения трат.
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