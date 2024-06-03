https://ria.ru/20240603/chekhiya-1950102095.html

В Европе придумали необычный способ "избавиться" от украинцев

В Европе придумали необычный способ "избавиться" от украинцев - РИА Новости, 03.06.2024

В Европе придумали необычный способ "избавиться" от украинцев

Чехия запустила пилотный проект, в рамках которого оплатит украинским беженцам возвращение на родину, передает Czech Radio. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:17

2024-06-03T10:17

2024-06-03T10:18

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чехия

пособие по безработице

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Чехия запустила пилотный проект, в рамках которого оплатит украинским беженцам возвращение на родину, передает Czech Radio."Министерство внутренних дел ЧР запускает пилотный проект добровольного возвращения, благодаря которому беженцам будут оплачены билеты на автобус, а больным – транспортировка в машине скорой помощи", — уточняет издание.Пилотный проект, который продлится с июня по ноябрь, предполагает оплату билетов для 400 беженцам, а также организацию санитарного транспорта для тридцати пациентов. Беженцы смогут воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения только один раз.Ранее глава министерства иностранных дел немецкой федеральной земли Бавария Йоахим Херрманн в эфире телеканала Welt призвал не платить пособия по безработице (Bürgergeld) украинским беженцам, которые на родине считаются военнообязанными. По словам Херрманна, в Германии сейчас находится несколько тысяч военнообязанных украинцев, которые получают в ФРГ пособия по безработице, и их "не хватает для обороны Украины".Опрос института INSA для издания Bild показал, что за необходимость снижения расходов Германии на оказание помощи Украине выступают 40% жителей Германии - это самая популярная статья бюджета, по которой немцы хотели бы видеть сокращения трат.

https://ria.ru/20240218/posobiya-1928132363.html

https://ria.ru/20240527/tsentry-1948706932.html

германия

европа

чехия

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в мире, германия, европа, чехия, пособие по безработице