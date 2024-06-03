https://ria.ru/20240603/buzova-1950289931.html

Бузова ответила на критику наряда на концерте в Уфе

Бузова ответила на критику наряда на концерте в Уфе - РИА Новости, 03.06.2024

Бузова ответила на критику наряда на концерте в Уфе

Певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале ответила на критику ее образа на концерте 1 июня в Уфе, попросив не искать зло там, где его нет, и принесла... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T22:25

2024-06-03T22:25

2024-06-03T22:25

шоубиз

лига безопасного интернета

екатерина мизулина

ольга бузова

уфа

россия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале ответила на критику ее образа на концерте 1 июня в Уфе, попросив не искать зло там, где его нет, и принесла извинения тем, кого она оскорбила своим внешним видом. Башкирский депутат Рустем Ахмадинуров ранее заявил, что намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтоб выяснить, кто пригласил Ольгу Бузову на концерт в День защиты детей, где она выступила в откровенном наряде. Жители Уфы активно обсуждают историю под его постом. Одни соглашаются с парламентарием и пишут, что выступление артистки в купальнике на детском празднике было неуместным, другие обвинили в этом организаторов концерта и администрацию города, некоторые предложили парламентарию обратить внимание на другие проблемы региона. После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила образ Бузовой с "голой вечеринкой". По ее мнению, подобный образ на концерте - это провокация жителей региона, где много верующих. В пресс-службе СУСК РФ по Башкирии при этом в понедельник сообщили, что местные следователи изучают жалобы пользователей соцсетей на откроенный наряд Бузовой. "Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет", - написала Бузова. Певица отметила, что выступает на VK Fest уже семь лет, при подготовке всегда готовит яркие сценические образы. "В этом году я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе. Для меня сцена - это часть жизни. Я всегда тщательно готовлюсь к выступлениям и шью новые наряды. Это про любовь к профессии и к моим слушателям. Зрители при желании могли прийти на программу любого артиста. Но выбрали меня, ибо у нас особая связь с аудиторией", - добавила она. Бузова также подчеркнула, что у данного мероприятия есть возрастное ограничение, список артистов известен заранее. "Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной. Я - человек эмпатичный, люблю людей. И всегда переживаю, если кому-то плохо или некомфортно", - уточнила она.

https://ria.ru/20240309/sokrovischaimperatora-1931486404.html

https://ria.ru/20240130/skandal-1924383698.html

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лига безопасного интернета, екатерина мизулина, ольга бузова, уфа, россия