Рейтинг@Mail.ru
Бузова ответила на критику наряда на концерте в Уфе - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:25 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/buzova-1950289931.html
Бузова ответила на критику наряда на концерте в Уфе
Бузова ответила на критику наряда на концерте в Уфе - РИА Новости, 03.06.2024
Бузова ответила на критику наряда на концерте в Уфе
Певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале ответила на критику ее образа на концерте 1 июня в Уфе, попросив не искать зло там, где его нет, и принесла... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:25
2024-06-03T22:25
шоубиз
лига безопасного интернета
екатерина мизулина
ольга бузова
уфа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931480048_0:259:3024:1960_1920x0_80_0_0_13135aca950a9679010fb4d1dd32429c.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале ответила на критику ее образа на концерте 1 июня в Уфе, попросив не искать зло там, где его нет, и принесла извинения тем, кого она оскорбила своим внешним видом. Башкирский депутат Рустем Ахмадинуров ранее заявил, что намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтоб выяснить, кто пригласил Ольгу Бузову на концерт в День защиты детей, где она выступила в откровенном наряде. Жители Уфы активно обсуждают историю под его постом. Одни соглашаются с парламентарием и пишут, что выступление артистки в купальнике на детском празднике было неуместным, другие обвинили в этом организаторов концерта и администрацию города, некоторые предложили парламентарию обратить внимание на другие проблемы региона. После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила образ Бузовой с "голой вечеринкой". По ее мнению, подобный образ на концерте - это провокация жителей региона, где много верующих. В пресс-службе СУСК РФ по Башкирии при этом в понедельник сообщили, что местные следователи изучают жалобы пользователей соцсетей на откроенный наряд Бузовой. "Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет", - написала Бузова. Певица отметила, что выступает на VK Fest уже семь лет, при подготовке всегда готовит яркие сценические образы. "В этом году я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе. Для меня сцена - это часть жизни. Я всегда тщательно готовлюсь к выступлениям и шью новые наряды. Это про любовь к профессии и к моим слушателям. Зрители при желании могли прийти на программу любого артиста. Но выбрали меня, ибо у нас особая связь с аудиторией", - добавила она. Бузова также подчеркнула, что у данного мероприятия есть возрастное ограничение, список артистов известен заранее. "Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной. Я - человек эмпатичный, люблю людей. И всегда переживаю, если кому-то плохо или некомфортно", - уточнила она.
https://ria.ru/20240309/sokrovischaimperatora-1931486404.html
https://ria.ru/20240130/skandal-1924383698.html
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931480048_235:0:2923:2016_1920x0_80_0_0_3efe3ea88f084b9860b0351bfc97bea6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лига безопасного интернета, екатерина мизулина, ольга бузова, уфа, россия
Шоубиз, Лига безопасного интернета, Екатерина Мизулина, Ольга Бузова, Уфа, Россия
Бузова ответила на критику наряда на концерте в Уфе

Бузова принесла извинения за наряд на концерте в Уфе

© Фото : телеканал ТНТОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : телеканал ТНТ
Ольга Бузова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале ответила на критику ее образа на концерте 1 июня в Уфе, попросив не искать зло там, где его нет, и принесла извинения тем, кого она оскорбила своим внешним видом.
Башкирский депутат Рустем Ахмадинуров ранее заявил, что намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтоб выяснить, кто пригласил Ольгу Бузову на концерт в День защиты детей, где она выступила в откровенном наряде. Жители Уфы активно обсуждают историю под его постом. Одни соглашаются с парламентарием и пишут, что выступление артистки в купальнике на детском празднике было неуместным, другие обвинили в этом организаторов концерта и администрацию города, некоторые предложили парламентарию обратить внимание на другие проблемы региона. После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила образ Бузовой с "голой вечеринкой". По ее мнению, подобный образ на концерте - это провокация жителей региона, где много верующих. В пресс-службе СУСК РФ по Башкирии при этом в понедельник сообщили, что местные следователи изучают жалобы пользователей соцсетей на откроенный наряд Бузовой.
Михаил Галустян и Ольга Бузова на съемках реалити-шоу Сокровища императора - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Звезды по-китайски: Киркоров, Дава и Бузова в погоне за сокровищами
9 марта, 08:00
"Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет", - написала Бузова.
Певица отметила, что выступает на VK Fest уже семь лет, при подготовке всегда готовит яркие сценические образы.
"В этом году я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе. Для меня сцена - это часть жизни. Я всегда тщательно готовлюсь к выступлениям и шью новые наряды. Это про любовь к профессии и к моим слушателям. Зрители при желании могли прийти на программу любого артиста. Но выбрали меня, ибо у нас особая связь с аудиторией", - добавила она.
Бузова также подчеркнула, что у данного мероприятия есть возрастное ограничение, список артистов известен заранее. "Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной. Я - человек эмпатичный, люблю людей. И всегда переживаю, если кому-то плохо или некомфортно", - уточнила она.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
"Это нормально?": съемки шоу с Бузовой и Дибровым начались со скандала
30 января, 17:09
 
ШоубизЛига безопасного интернетаЕкатерина МизулинаОльга БузоваУфаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала