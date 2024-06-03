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Мизулина отреагировала на откровенный наряд Бузовой на концерте в Уфе - РИА Новости, 03.06.2024
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Шоубиз
 
14:15 03.06.2024 (обновлено: 14:16 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/buzova-1950175665.html
Мизулина отреагировала на откровенный наряд Бузовой на концерте в Уфе
Мизулина отреагировала на откровенный наряд Бузовой на концерте в Уфе - РИА Новости, 03.06.2024
Мизулина отреагировала на откровенный наряд Бузовой на концерте в Уфе
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила в своем Telegram-канале образ Ольги Бузовой, которая выступала на концерте в День защиты детей в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:15
2024-06-03T14:16
шоубиз
общество
уфа
украина
екатерина мизулина
ольга бузова
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила в своем Telegram-канале образ Ольги Бузовой, которая выступала на концерте в День защиты детей в откровенном наряде, с "голой вечеринкой". "В Уфе случилась своя "голая вечеринка" - в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков... Я не вижу никакой разницы между нашумевшей "голой вечеринкой" и выступлением в таком образе в День защиты детей", - написала Мизулина. По мнению главы Лиги безопасного интернета, что подобный образ на концерте - это провокация жителей региона, где много верующих. "Мы как будто живем в двух параллельных мирах: с одной стороны идет СВО и гражданская война на Украине, гибнут люди, с другой - часть общества продолжает жить в каком-то другом мире и продвигать те ценности, которые уходят в прошлое. Вся страна уже давно живет иначе", - добавила Мизулина. Ранее сообщалось, что башкирский депутат Рустем Ахмадинуров намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтоб выяснить, кто пригласил Ольгу Бузову на концерт в день защиты детей, где она выступила в откровенном наряде. Жители Уфы активно обсуждают историю под его постом. Одни соглашаются с парламентарием и пишут, что выступление артистки в купальнике на детском празднике было неуместным, другие обвинили в этом организаторов концерта и администрацию города, некоторые предложили парламентарию обратить внимание на другие проблемы региона.
https://ria.ru/20231221/mizulina-1917216115.html
https://ria.ru/20240212/blogersha-1926966597.html
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общество, уфа, украина, екатерина мизулина, ольга бузова, лига безопасного интернета
Шоубиз, Общество, Уфа, Украина, Екатерина Мизулина, Ольга Бузова, Лига безопасного интернета
Мизулина отреагировала на откровенный наряд Бузовой на концерте в Уфе

Мизулина сравнила выступление Бузовой перед детьми в Уфе с голой вечеринкой

© Рустем Ахмадинуров / TelegramОльга Бузова на VK Fest в Уфе. Кадр видео
Ольга Бузова на VK Fest в Уфе. Кадр видео
© Рустем Ахмадинуров / Telegram
Ольга Бузова на VK Fest в Уфе. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила в своем Telegram-канале образ Ольги Бузовой, которая выступала на концерте в День защиты детей в откровенном наряде, с "голой вечеринкой".
"В Уфе случилась своя "голая вечеринка" - в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков... Я не вижу никакой разницы между нашумевшей "голой вечеринкой" и выступлением в таком образе в День защиты детей", - написала Мизулина.
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По мнению главы Лиги безопасного интернета, что подобный образ на концерте - это провокация жителей региона, где много верующих.
"Мы как будто живем в двух параллельных мирах: с одной стороны идет СВО и гражданская война на Украине, гибнут люди, с другой - часть общества продолжает жить в каком-то другом мире и продвигать те ценности, которые уходят в прошлое. Вся страна уже давно живет иначе", - добавила Мизулина.
Ранее сообщалось, что башкирский депутат Рустем Ахмадинуров намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтоб выяснить, кто пригласил Ольгу Бузову на концерт в день защиты детей, где она выступила в откровенном наряде.
Жители Уфы активно обсуждают историю под его постом. Одни соглашаются с парламентарием и пишут, что выступление артистки в купальнике на детском празднике было неуместным, другие обвинили в этом организаторов концерта и администрацию города, некоторые предложили парламентарию обратить внимание на другие проблемы региона.
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ШоубизОбществоУфаУкраинаЕкатерина МизулинаОльга БузоваЛига безопасного интернета
 
 
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