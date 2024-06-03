https://ria.ru/20240603/buzova-1950094929.html

В Уфе разгорелся скандал из-за наряда Бузовой, выступавшей перед детьми

В Уфе разгорелся скандал из-за наряда Бузовой, выступавшей перед детьми - РИА Новости, 03.06.2024

В Уфе разгорелся скандал из-за наряда Бузовой, выступавшей перед детьми

Депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров сообщил в Telegram-канале, что намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтобы выяснить, кто пригласил Ольгу... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T09:19

2024-06-03T09:19

2024-06-03T10:10

шоубиз

уфа

ольга бузова

новости культуры

день защиты детей

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УФА, 3 июн — РИА Новости. Депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров сообщил в Telegram-канале, что намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтобы выяснить, кто пригласил Ольгу Бузову на концерт в День защиты детей."Ольга Бузова на VK Fest в Уфе выступила в откровенном наряде. Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!" — говорится в публикации.По данным Ахмадинурова, на концерте присутствовали 13 тысяч горожан и половина из них — дети.Жители Уфы активно обсуждают историю под его постом. Одни согласились с мнением парламентария и отметили, что выступление артистки в бикини на детском празднике было неуместным. Другие обвинили в этом организаторов концерта и администрацию города. Некоторые предложили ему обратить внимание на другие проблемы региона.В свою очередь, мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал в Telegram-канале видео праздника, где он говорит, что артистов долго уговаривали, чтобы они приехали.Как сообщили РИА Новости в администрации Уфы, это было коммерческое мероприятие, администрация не занималась списком его участников.

https://ria.ru/20240117/ashera-1921833474.html

https://rsport.ria.ru/20240229/medvedeva-1930168492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

уфа, ольга бузова, новости культуры, день защиты детей