https://ria.ru/20240603/buzova-1950094929.html
В Уфе разгорелся скандал из-за наряда Бузовой, выступавшей перед детьми
В Уфе разгорелся скандал из-за наряда Бузовой, выступавшей перед детьми - РИА Новости, 03.06.2024
В Уфе разгорелся скандал из-за наряда Бузовой, выступавшей перед детьми
Депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров сообщил в Telegram-канале, что намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтобы выяснить, кто пригласил Ольгу... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:19
2024-06-03T09:19
2024-06-03T10:10
шоубиз
уфа
ольга бузова
новости культуры
день защиты детей
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УФА, 3 июн — РИА Новости. Депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров сообщил в Telegram-канале, что намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтобы выяснить, кто пригласил Ольгу Бузову на концерт в День защиты детей."Ольга Бузова на VK Fest в Уфе выступила в откровенном наряде. Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!" — говорится в публикации.По данным Ахмадинурова, на концерте присутствовали 13 тысяч горожан и половина из них — дети.Жители Уфы активно обсуждают историю под его постом. Одни согласились с мнением парламентария и отметили, что выступление артистки в бикини на детском празднике было неуместным. Другие обвинили в этом организаторов концерта и администрацию города. Некоторые предложили ему обратить внимание на другие проблемы региона.В свою очередь, мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал в Telegram-канале видео праздника, где он говорит, что артистов долго уговаривали, чтобы они приехали.Как сообщили РИА Новости в администрации Уфы, это было коммерческое мероприятие, администрация не занималась списком его участников.
https://ria.ru/20240117/ashera-1921833474.html
https://rsport.ria.ru/20240229/medvedeva-1930168492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, ольга бузова, новости культуры, день защиты детей
Шоубиз, Уфа, Ольга Бузова, Новости культуры, День защиты детей
В Уфе разгорелся скандал из-за наряда Бузовой, выступавшей перед детьми
Депутат Ахмадинуров подаст запрос в мэрию из-за наряда Бузовой на VK Fest в Уфе
УФА, 3 июн — РИА Новости.
Депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров сообщил в Telegram-канале
, что намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтобы выяснить, кто пригласил Ольгу Бузову на концерт в День защиты детей.
"Ольга Бузова на VK Fest в Уфе выступила в откровенном наряде. Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!" — говорится в публикации.
По данным Ахмадинурова, на концерте присутствовали 13 тысяч горожан и половина из них — дети.
Жители Уфы активно обсуждают историю под его постом. Одни согласились с мнением парламентария и отметили, что выступление артистки в бикини на детском празднике было неуместным. Другие обвинили в этом организаторов концерта и администрацию города. Некоторые предложили ему обратить внимание на другие проблемы региона.
В свою очередь, мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал в Telegram-канале видео праздника, где он говорит, что артистов долго уговаривали, чтобы они приехали.
Как сообщили РИА Новости в администрации Уфы, это было коммерческое мероприятие, администрация не занималась списком его участников.