https://ria.ru/20240603/bpla-1950276120.html
В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.06.2024
В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале о ракетной опасности и опасности атаки беспилотников в регионе, силы и средства ПВО... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:05
2024-06-03T20:05
2024-06-03T20:10
специальная военная операция на украине
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:9:2986:1688_1920x0_80_0_0_a0f6072ded6e8e079caad77538cfcb02.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале о ракетной опасности и опасности атаки беспилотников в регионе, силы и средства ПВО приведены в готовность."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.Спустя две минуты Смирнов сообщил и о ракетной опасности."Курская область: ракетная опасность", - заявил он.
https://ria.ru/20240603/svu-1950233404.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d17d5ddbe8d58d5ab5514bc2480c0bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА
В Курской области объявлена ракетная опасность, силы ПВО приведены в готовность