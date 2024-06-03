https://ria.ru/20240603/bpla-1950276120.html

В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.06.2024

В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале о ракетной опасности и опасности атаки беспилотников в регионе, силы и средства ПВО... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T20:05

2024-06-03T20:05

2024-06-03T20:10

специальная военная операция на украине

курская область

россия

алексей смирнов (политик)

украина

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале о ракетной опасности и опасности атаки беспилотников в регионе, силы и средства ПВО приведены в готовность."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.Спустя две минуты Смирнов сообщил и о ракетной опасности."Курская область: ракетная опасность", - заявил он.

https://ria.ru/20240603/svu-1950233404.html

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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины, безопасность