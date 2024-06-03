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В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 03.06.2024 (обновлено: 20:10 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/bpla-1950276120.html
В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.06.2024
В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале о ракетной опасности и опасности атаки беспилотников в регионе, силы и средства ПВО... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:05
2024-06-03T20:10
специальная военная операция на украине
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале о ракетной опасности и опасности атаки беспилотников в регионе, силы и средства ПВО приведены в готовность."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.Спустя две минуты Смирнов сообщил и о ракетной опасности."Курская область: ракетная опасность", - заявил он.
https://ria.ru/20240603/svu-1950233404.html
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА

В Курской области объявлена ракетная опасность, силы ПВО приведены в готовность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион
Зенитно-ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале о ракетной опасности и опасности атаки беспилотников в регионе, силы и средства ПВО приведены в готовность.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.
Спустя две минуты Смирнов сообщил и о ракетной опасности.
"Курская область: ракетная опасность", - заявил он.
Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Курские власти предупредили жителей о замаскированных СВУ на дорогах
Вчера, 16:54
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлексей Смирнов (политик)УкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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