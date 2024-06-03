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В Германии хотят расширить список стран, куда можно депортировать мигрантов

В Германии хотят расширить список стран, куда можно депортировать мигрантов - РИА Новости, 03.06.2024

В Германии хотят расширить список стран, куда можно депортировать мигрантов

После недавнего нападения с ножом в немецком Мангейме, совершенного выходцем из Афганистана, в МВД Германии задумались над возможностью депортации совершивших... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:36

2024-06-03T16:36

2024-06-03T16:44

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афганистан

мангейм

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. После недавнего нападения с ножом в немецком Мангейме, совершенного выходцем из Афганистана, в МВД Германии задумались над возможностью депортации совершивших серьезные преступления мигрантов в любую страну происхождения, даже если она признана небезопасной, сообщило в понедельник издание Bild. В настоящее время в Германии не предусмотрена возможность депортации мигрантов в страны, которые признаны правительством ФРГ небезопасными. В числе прочего к таковым относятся Афганистан и Сирия, откуда в Германию приезжает множество мигрантов. "После убийства офицера полиции Рувена Л. (29 лет) афганцем Сулейманом Атаи (25 лет) политики объявляют о последствиях! Новый план: совершивших серьезны преступления иностранцев, таких как Сулейман Атаи, следует депортировать на родину, даже если их страна не классифицируется как безопасная страна происхождения. Это означает, что тогда станет возможной депортация в Афганистан или Сирию", - пишет Bild. Сообщается, что инициатива принадлежит главе МВД Гамбурга Энди Гроте, а также что ее поддерживают министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, парламентская фракция социал-демократов (СДПГ) и входящие вместе с ними в правящую коалицию свободные либералы (СвДП). В пятницу 31 мая в Мангейме афганец Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, а в воскресенье от ран скончался полицейский Рувен Л. Нападавшего ранила из огнестрельного оружия полиция.

https://ria.ru/20240525/germaniya-1948334582.html

https://ria.ru/20240115/antislovo-1921499594.html

германия

афганистан

мангейм

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в мире, германия, афганистан, мангейм, bild