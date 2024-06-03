В Германии хотят расширить список стран, куда можно депортировать мигрантов
Bild: в МВД ФРГ предложили депортировать мигрантов в любую страну происхождения
© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. После недавнего нападения с ножом в немецком Мангейме, совершенного выходцем из Афганистана, в МВД Германии задумались над возможностью депортации совершивших серьезные преступления мигрантов в любую страну происхождения, даже если она признана небезопасной, сообщило в понедельник издание Bild.
В настоящее время в Германии не предусмотрена возможность депортации мигрантов в страны, которые признаны правительством ФРГ небезопасными. В числе прочего к таковым относятся Афганистан и Сирия, откуда в Германию приезжает множество мигрантов.
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"После убийства офицера полиции Рувена Л. (29 лет) афганцем Сулейманом Атаи (25 лет) политики объявляют о последствиях! Новый план: совершивших серьезны преступления иностранцев, таких как Сулейман Атаи, следует депортировать на родину, даже если их страна не классифицируется как безопасная страна происхождения. Это означает, что тогда станет возможной депортация в Афганистан или Сирию", - пишет Bild.
Сообщается, что инициатива принадлежит главе МВД Гамбурга Энди Гроте, а также что ее поддерживают министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, парламентская фракция социал-демократов (СДПГ) и входящие вместе с ними в правящую коалицию свободные либералы (СвДП).
В пятницу 31 мая в Мангейме афганец Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, а в воскресенье от ран скончался полицейский Рувен Л. Нападавшего ранила из огнестрельного оружия полиция.
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