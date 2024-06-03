https://ria.ru/20240603/bespilotniki-1950280178.html

Средства РЭБ сбили 20 украинских беспилотников в Курской области

Средства РЭБ сбили 20 украинских беспилотников в Курской области - РИА Новости, 03.06.2024

Средства РЭБ сбили 20 украинских беспилотников в Курской области

Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области в понедельник ликвидировано и обезврежено 20 украинских дронов, сообщил врио... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T20:42

2024-06-03T20:42

2024-06-03T21:17

курская область

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области в понедельник ликвидировано и обезврежено 20 украинских дронов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов."Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 20 украинских дронов", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.Атаки украинских дронов-камикадзе и сбросы с беспилотников фиксировались в течение дня неподалеку от Суджи, села Гордеевка и деревни Обуховка. Обошлось без пострадавших, но в Обуховке при сбросе взрывного устройства было повреждено одно домовладение. Глава региона пообещал помочь собственникам с восстановлением имущества.По данным Смирнова, противник обстрелял в понедельник семь приграничных населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. В селе Гордеевка при обстреле была повреждена линия электропередачи, ее частично уже восстановили, работа продолжается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия