Рейтинг@Mail.ru
Средства РЭБ сбили 20 украинских беспилотников в Курской области - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 03.06.2024 (обновлено: 21:17 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/bespilotniki-1950280178.html
Средства РЭБ сбили 20 украинских беспилотников в Курской области
Средства РЭБ сбили 20 украинских беспилотников в Курской области - РИА Новости, 03.06.2024
Средства РЭБ сбили 20 украинских беспилотников в Курской области
Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области в понедельник ликвидировано и обезврежено 20 украинских дронов, сообщил врио... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:42
2024-06-03T21:17
курская область
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153166/49/1531664957_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7ded663b87502f12836248c33ce48c50.jpg
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области в понедельник ликвидировано и обезврежено 20 украинских дронов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов."Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 20 украинских дронов", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.Атаки украинских дронов-камикадзе и сбросы с беспилотников фиксировались в течение дня неподалеку от Суджи, села Гордеевка и деревни Обуховка. Обошлось без пострадавших, но в Обуховке при сбросе взрывного устройства было повреждено одно домовладение. Глава региона пообещал помочь собственникам с восстановлением имущества.По данным Смирнова, противник обстрелял в понедельник семь приграничных населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. В селе Гордеевка при обстреле была повреждена линия электропередачи, ее частично уже восстановили, работа продолжается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153166/49/1531664957_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_838fd048924f27b0e04d6df3fe200f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
Средства РЭБ сбили 20 украинских беспилотников в Курской области

Смирнов: средства РЭБ сбили 20 украинских беспилотников в Курской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех
Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области в понедельник ликвидировано и обезврежено 20 украинских дронов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 20 украинских дронов", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Атаки украинских дронов-камикадзе и сбросы с беспилотников фиксировались в течение дня неподалеку от Суджи, села Гордеевка и деревни Обуховка. Обошлось без пострадавших, но в Обуховке при сбросе взрывного устройства было повреждено одно домовладение. Глава региона пообещал помочь собственникам с восстановлением имущества.
По данным Смирнова, противник обстрелял в понедельник семь приграничных населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. В селе Гордеевка при обстреле была повреждена линия электропередачи, ее частично уже восстановили, работа продолжается.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала