https://ria.ru/20240603/bespilotniki-1950084683.html
УФСБ за неделю перехватило более 150 беспилотников в ДНР
УФСБ за неделю перехватило более 150 беспилотников в ДНР - РИА Новости, 03.06.2024
УФСБ за неделю перехватило более 150 беспилотников в ДНР
Более 150 беспилотных летательных аппаратов обнаружило и перехватило УФСБ России по ДНР в небе над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой за прошедшую... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T07:04
2024-06-03T07:04
2024-06-03T07:15
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вооруженные силы украины
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Более 150 беспилотных летательных аппаратов обнаружило и перехватило УФСБ России по ДНР в небе над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой за прошедшую неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по ДНР. "За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой обнаружено и перехвачено 185 украинских беспилотников", - говорится в ведомстве. ВСУ использовали БПЛА для разведки обороны инфраструктурных объектов республики разведывательный беспилотник португальского производства. Он был подавлен системой РЭБ "Купол" вблизи Зуевской ТЭС, по данным ведомства, он проводил аэроразведку с целью выявления мест расположения системы противоракетной обороны, обеспечивающей безопасность тепловой электростанции от атак украинских националистов. Также в УФСБ отмечают, что в Киевском районе Донецка, вблизи одного из объектов энергетической инфраструктуры, поражен разведывательный дрон. "Взрывотехники УФСБ успешно обезвредили беспилотники с помощью специальных технических средств. Благодаря слаженной работе системы РЭБ "Купол" и взрывотехников УФСБ удалось предотвратить значительный ущерб критической инфраструктуре Республики", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240603/poteri-1950078890.html
https://ria.ru/20240602/ukraina-1950036426.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
УФСБ за неделю перехватило более 150 беспилотников в ДНР
УФСБ по ДНР за неделю перехватило более 150 украинских беспилотников