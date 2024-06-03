https://ria.ru/20240603/bespilotniki-1950084683.html

УФСБ за неделю перехватило более 150 беспилотников в ДНР

УФСБ за неделю перехватило более 150 беспилотников в ДНР - РИА Новости, 03.06.2024

УФСБ за неделю перехватило более 150 беспилотников в ДНР

Более 150 беспилотных летательных аппаратов обнаружило и перехватило УФСБ России по ДНР в небе над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой за прошедшую... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T07:04

2024-06-03T07:04

2024-06-03T07:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

макеевка

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Более 150 беспилотных летательных аппаратов обнаружило и перехватило УФСБ России по ДНР в небе над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой за прошедшую неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по ДНР. "За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой обнаружено и перехвачено 185 украинских беспилотников", - говорится в ведомстве. ВСУ использовали БПЛА для разведки обороны инфраструктурных объектов республики разведывательный беспилотник португальского производства. Он был подавлен системой РЭБ "Купол" вблизи Зуевской ТЭС, по данным ведомства, он проводил аэроразведку с целью выявления мест расположения системы противоракетной обороны, обеспечивающей безопасность тепловой электростанции от атак украинских националистов. Также в УФСБ отмечают, что в Киевском районе Донецка, вблизи одного из объектов энергетической инфраструктуры, поражен разведывательный дрон. "Взрывотехники УФСБ успешно обезвредили беспилотники с помощью специальных технических средств. Благодаря слаженной работе системы РЭБ "Купол" и взрывотехников УФСБ удалось предотвратить значительный ущерб критической инфраструктуре Республики", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240603/poteri-1950078890.html

https://ria.ru/20240602/ukraina-1950036426.html

донецкая народная республика

россия

макеевка

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донецкая народная республика, россия, макеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность