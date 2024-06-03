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УФСБ за неделю перехватило более 150 беспилотников в ДНР - РИА Новости, 03.06.2024
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07:04 03.06.2024 (обновлено: 07:15 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/bespilotniki-1950084683.html
УФСБ за неделю перехватило более 150 беспилотников в ДНР
УФСБ за неделю перехватило более 150 беспилотников в ДНР - РИА Новости, 03.06.2024
УФСБ за неделю перехватило более 150 беспилотников в ДНР
Более 150 беспилотных летательных аппаратов обнаружило и перехватило УФСБ России по ДНР в небе над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой за прошедшую... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T07:04
2024-06-03T07:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
макеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Более 150 беспилотных летательных аппаратов обнаружило и перехватило УФСБ России по ДНР в небе над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой за прошедшую неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по ДНР. "За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой обнаружено и перехвачено 185 украинских беспилотников", - говорится в ведомстве. ВСУ использовали БПЛА для разведки обороны инфраструктурных объектов республики разведывательный беспилотник португальского производства. Он был подавлен системой РЭБ "Купол" вблизи Зуевской ТЭС, по данным ведомства, он проводил аэроразведку с целью выявления мест расположения системы противоракетной обороны, обеспечивающей безопасность тепловой электростанции от атак украинских националистов. Также в УФСБ отмечают, что в Киевском районе Донецка, вблизи одного из объектов энергетической инфраструктуры, поражен разведывательный дрон. "Взрывотехники УФСБ успешно обезвредили беспилотники с помощью специальных технических средств. Благодаря слаженной работе системы РЭБ "Купол" и взрывотехников УФСБ удалось предотвратить значительный ущерб критической инфраструктуре Республики", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240603/poteri-1950078890.html
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донецкая народная республика, россия, макеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
УФСБ за неделю перехватило более 150 беспилотников в ДНР

УФСБ по ДНР за неделю перехватило более 150 украинских беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Более 150 беспилотных летательных аппаратов обнаружило и перехватило УФСБ России по ДНР в небе над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой за прошедшую неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по ДНР.
"За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой обнаружено и перехвачено 185 украинских беспилотников", - говорится в ведомстве.
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ВСУ использовали БПЛА для разведки обороны инфраструктурных объектов республики разведывательный беспилотник португальского производства. Он был подавлен системой РЭБ "Купол" вблизи Зуевской ТЭС, по данным ведомства, он проводил аэроразведку с целью выявления мест расположения системы противоракетной обороны, обеспечивающей безопасность тепловой электростанции от атак украинских националистов.
Также в УФСБ отмечают, что в Киевском районе Донецка, вблизи одного из объектов энергетической инфраструктуры, поражен разведывательный дрон.
"Взрывотехники УФСБ успешно обезвредили беспилотники с помощью специальных технических средств. Благодаря слаженной работе системы РЭБ "Купол" и взрывотехников УФСБ удалось предотвратить значительный ущерб критической инфраструктуре Республики", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМакеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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