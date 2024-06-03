https://ria.ru/20240603/belgorod-1950267314.html
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.06.2024
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:12
2024-06-03T19:12
2024-06-03T19:12
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240603/belgorod-1950194481.html
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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность