https://ria.ru/20240603/belgorod-1950267314.html

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.06.2024

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:12

2024-06-03T19:12

2024-06-03T19:12

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

шебекино

россия

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240603/belgorod-1950194481.html

белгород

белгородский район

шебекино

россия

украина

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