https://ria.ru/20240603/belgorod-1950194481.html

Гладков предложил снова использовать подвалы в Белгороде как укрытия

Гладков предложил снова использовать подвалы в Белгороде как укрытия - РИА Новости, 03.06.2024

Гладков предложил снова использовать подвалы в Белгороде как укрытия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил снова использовать подвалы в Белгороде как укрытия из-за большой опасности во время ракетных... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:20

2024-06-03T15:20

2024-06-03T15:20

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил снова использовать подвалы в Белгороде как укрытия из-за большой опасности во время ракетных обстрелов со стороны Украины. "Напомню, мы начинали с подвалов, а затем, когда начали ставить контроллеры и бетонные сооружения, про подвалы все забыли. Мне кажется, это неправильно. Потому что это более серьезное укрытие, которое обеспечивает безопасность… Надежда на то, что отделаемся легкими повреждениями окон, она не совсем правильная. Мне кажется, опасность, она продолжает оставаться большая. Город продолжает обстреливаться и ракеты летят", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства. Глава области отметил, что в рамках антитеррористических мер подвалы нельзя держать постоянно открытыми, но уже больше года назад ключи раздали жильцам. Губернатор привел в пример опыт администрации Шебекинского округа, которые оборудовали по всем правилам подвальные укрытия и отработали с жителями четкий алгоритм действий на случай обстрелов. "У нас огромное количество человеческих жизней спасли тогда, как раз именно в подвалах. Поэтому эту работу я предлагаю усилить и на примере города Белгорода продолжить обучение жителей вместе с управами, вместе с управляющими компаниями, вместе с администрацией города Белгорода", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20240526/belgorod-1948501091.html

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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, безопасность