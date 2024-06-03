Рейтинг@Mail.ru
Гладков предложил снова использовать подвалы в Белгороде как укрытия - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/belgorod-1950194481.html
Гладков предложил снова использовать подвалы в Белгороде как укрытия
Гладков предложил снова использовать подвалы в Белгороде как укрытия - РИА Новости, 03.06.2024
Гладков предложил снова использовать подвалы в Белгороде как укрытия
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил снова использовать подвалы в Белгороде как укрытия из-за большой опасности во время ракетных... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:20
2024-06-03T15:20
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938233514_719:97:2887:1316_1920x0_80_0_0_82232f78937b6f2405d93f82808a12cc.jpg
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил снова использовать подвалы в Белгороде как укрытия из-за большой опасности во время ракетных обстрелов со стороны Украины. "Напомню, мы начинали с подвалов, а затем, когда начали ставить контроллеры и бетонные сооружения, про подвалы все забыли. Мне кажется, это неправильно. Потому что это более серьезное укрытие, которое обеспечивает безопасность… Надежда на то, что отделаемся легкими повреждениями окон, она не совсем правильная. Мне кажется, опасность, она продолжает оставаться большая. Город продолжает обстреливаться и ракеты летят", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства. Глава области отметил, что в рамках антитеррористических мер подвалы нельзя держать постоянно открытыми, но уже больше года назад ключи раздали жильцам. Губернатор привел в пример опыт администрации Шебекинского округа, которые оборудовали по всем правилам подвальные укрытия и отработали с жителями четкий алгоритм действий на случай обстрелов. "У нас огромное количество человеческих жизней спасли тогда, как раз именно в подвалах. Поэтому эту работу я предлагаю усилить и на примере города Белгорода продолжить обучение жителей вместе с управами, вместе с управляющими компаниями, вместе с администрацией города Белгорода", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20240526/belgorod-1948501091.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938233514_106:0:2586:1860_1920x0_80_0_0_6d41b67191a83de405050e97f4e64d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
Гладков предложил снова использовать подвалы в Белгороде как укрытия

Гладков предложил снова использовать подвалы в Белгороде при ракетных обстрелах

© iStock.com / maxim_lysВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© iStock.com / maxim_lys
Вид на Белгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил снова использовать подвалы в Белгороде как укрытия из-за большой опасности во время ракетных обстрелов со стороны Украины.
«
"Напомню, мы начинали с подвалов, а затем, когда начали ставить контроллеры и бетонные сооружения, про подвалы все забыли. Мне кажется, это неправильно. Потому что это более серьезное укрытие, которое обеспечивает безопасность… Надежда на то, что отделаемся легкими повреждениями окон, она не совсем правильная. Мне кажется, опасность, она продолжает оставаться большая. Город продолжает обстреливаться и ракеты летят", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства.
Глава области отметил, что в рамках антитеррористических мер подвалы нельзя держать постоянно открытыми, но уже больше года назад ключи раздали жильцам. Губернатор привел в пример опыт администрации Шебекинского округа, которые оборудовали по всем правилам подвальные укрытия и отработали с жителями четкий алгоритм действий на случай обстрелов.
"У нас огромное количество человеческих жизней спасли тогда, как раз именно в подвалах. Поэтому эту работу я предлагаю усилить и на примере города Белгорода продолжить обучение жителей вместе с управами, вместе с управляющими компаниями, вместе с администрацией города Белгорода", - добавил Гладков.
Место сбитого снаряда РСЗО Ольха над Шебекинским городским округом Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Гладков раскритиковал работу властей Белгорода после обстрелов
26 мая, 22:29
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала