https://ria.ru/20240603/belgorod-1950176556.html
Белгородские власти усилят контроль за мерами безопасности на предприятиях
Белгородские власти усилят контроль за мерами безопасности на предприятиях - РИА Новости, 03.06.2024
Белгородские власти усилят контроль за мерами безопасности на предприятиях
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что необходимо усилить контроль и требовать неукоснительного соблюдения мер безопасности на... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:19
2024-06-03T14:19
2024-06-03T14:19
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что необходимо усилить контроль и требовать неукоснительного соблюдения мер безопасности на предприятиях в приграничной зоне. Во время оперативного совещания правительства глава администрации Борисовского района Владимир Переверзев доложил, что не все решения, принятые оперативным штабом, были выполнены на сельхозпредприятиях. В частности, не обеспечена доставка сотрудников малыми группами на легковом транспорте в темное время суток. Не все окна оклеены бронепленкой, пока еще не в полном объеме есть в распоряжении пассажиров тактические аптечки, бронежилеты и каски. Глава области отметил, что в тех случаях, где все рекомендации соблюдаются, людские потери удается избежать, а медлительность приводит к трагическим последствиям. "Будем их вызывать, будем лично спрашивать, почему они проявляют вот эту беспечность. Может быть, они знают что-то, что не знаем мы. Ездят ли сами они, встречаются с родственниками погибших? Потому что мы точно понимаем, что были бы средства защиты, людей можно было бы спасти. Владимир Иванович (Переверзев – ред.), усиливайте контроль, докладывайте мне, лично буду принимать участие. Останавливайте перевозку, доставку сотрудников, если вы видите, что меры не предприняты", - заявил Гладков. По словам губернатора, в действующем законодательстве не определены многие необходимые нормы. Глава региона предложил вынести на рассмотрение руководителя силовых структур меры по усилению требований к соблюдению безопасности на предприятиях. Украинские дроны 6 мая в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. Погибли 9 человек, из них восемь являлись сотрудниками холдинга. Также 42 человека были ранены, из них трое детей. Вечером 30 мая губернатор рассказал, что в селе Зозули Борисовского района украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирскую "Газель", которая везла с работы домой сотрудников сельхозпредприятия. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям. Один мирный житель погиб, еще 9 человек пострадали.
https://ria.ru/20240603/gladkov-1950132135.html
https://ria.ru/20240526/belgorod-1948501091.html
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Белгородские власти усилят контроль за мерами безопасности на предприятиях
Гладков призвал усилить контроль на предприятиях в приграничной зоне
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что необходимо усилить контроль и требовать неукоснительного соблюдения мер безопасности на предприятиях в приграничной зоне.
Во время оперативного совещания правительства глава администрации Борисовского района Владимир Переверзев доложил, что не все решения, принятые оперативным штабом, были выполнены на сельхозпредприятиях. В частности, не обеспечена доставка сотрудников малыми группами на легковом транспорте в темное время суток. Не все окна оклеены бронепленкой, пока еще не в полном объеме есть в распоряжении пассажиров тактические аптечки, бронежилеты и каски. Глава области отметил, что в тех случаях, где все рекомендации соблюдаются, людские потери удается избежать, а медлительность приводит к трагическим последствиям.
"Будем их вызывать, будем лично спрашивать, почему они проявляют вот эту беспечность. Может быть, они знают что-то, что не знаем мы. Ездят ли сами они, встречаются с родственниками погибших? Потому что мы точно понимаем, что были бы средства защиты, людей можно было бы спасти. Владимир Иванович (Переверзев – ред.), усиливайте контроль, докладывайте мне, лично буду принимать участие. Останавливайте перевозку, доставку сотрудников, если вы видите, что меры не предприняты", - заявил Гладков.
По словам губернатора, в действующем законодательстве не определены многие необходимые нормы. Глава региона предложил вынести на рассмотрение руководителя силовых структур меры по усилению требований к соблюдению безопасности на предприятиях.
Украинские дроны 6 мая в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. Погибли 9 человек, из них восемь являлись сотрудниками холдинга. Также 42 человека были ранены, из них трое детей. Вечером 30 мая губернатор рассказал, что в селе Зозули Борисовского района украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирскую "Газель", которая везла с работы домой сотрудников сельхозпредприятия. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям. Один мирный житель погиб, еще 9 человек пострадали.