Рейтинг@Mail.ru
Белгородские власти усилят контроль за мерами безопасности на предприятиях - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/belgorod-1950176556.html
Белгородские власти усилят контроль за мерами безопасности на предприятиях
Белгородские власти усилят контроль за мерами безопасности на предприятиях - РИА Новости, 03.06.2024
Белгородские власти усилят контроль за мерами безопасности на предприятиях
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что необходимо усилить контроль и требовать неукоснительного соблюдения мер безопасности на... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:19
2024-06-03T14:19
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938233514_719:97:2887:1316_1920x0_80_0_0_82232f78937b6f2405d93f82808a12cc.jpg
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что необходимо усилить контроль и требовать неукоснительного соблюдения мер безопасности на предприятиях в приграничной зоне. Во время оперативного совещания правительства глава администрации Борисовского района Владимир Переверзев доложил, что не все решения, принятые оперативным штабом, были выполнены на сельхозпредприятиях. В частности, не обеспечена доставка сотрудников малыми группами на легковом транспорте в темное время суток. Не все окна оклеены бронепленкой, пока еще не в полном объеме есть в распоряжении пассажиров тактические аптечки, бронежилеты и каски. Глава области отметил, что в тех случаях, где все рекомендации соблюдаются, людские потери удается избежать, а медлительность приводит к трагическим последствиям. "Будем их вызывать, будем лично спрашивать, почему они проявляют вот эту беспечность. Может быть, они знают что-то, что не знаем мы. Ездят ли сами они, встречаются с родственниками погибших? Потому что мы точно понимаем, что были бы средства защиты, людей можно было бы спасти. Владимир Иванович (Переверзев – ред.), усиливайте контроль, докладывайте мне, лично буду принимать участие. Останавливайте перевозку, доставку сотрудников, если вы видите, что меры не предприняты", - заявил Гладков. По словам губернатора, в действующем законодательстве не определены многие необходимые нормы. Глава региона предложил вынести на рассмотрение руководителя силовых структур меры по усилению требований к соблюдению безопасности на предприятиях. Украинские дроны 6 мая в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. Погибли 9 человек, из них восемь являлись сотрудниками холдинга. Также 42 человека были ранены, из них трое детей. Вечером 30 мая губернатор рассказал, что в селе Зозули Борисовского района украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирскую "Газель", которая везла с работы домой сотрудников сельхозпредприятия. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям. Один мирный житель погиб, еще 9 человек пострадали.
https://ria.ru/20240603/gladkov-1950132135.html
https://ria.ru/20240526/belgorod-1948501091.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938233514_106:0:2586:1860_1920x0_80_0_0_6d41b67191a83de405050e97f4e64d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Белгородские власти усилят контроль за мерами безопасности на предприятиях

Гладков призвал усилить контроль на предприятиях в приграничной зоне

© iStock.com / maxim_lysВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© iStock.com / maxim_lys
Вид на Белгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что необходимо усилить контроль и требовать неукоснительного соблюдения мер безопасности на предприятиях в приграничной зоне.
Во время оперативного совещания правительства глава администрации Борисовского района Владимир Переверзев доложил, что не все решения, принятые оперативным штабом, были выполнены на сельхозпредприятиях. В частности, не обеспечена доставка сотрудников малыми группами на легковом транспорте в темное время суток. Не все окна оклеены бронепленкой, пока еще не в полном объеме есть в распоряжении пассажиров тактические аптечки, бронежилеты и каски. Глава области отметил, что в тех случаях, где все рекомендации соблюдаются, людские потери удается избежать, а медлительность приводит к трагическим последствиям.
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ВСУ за сутки 190 раз атаковали Белгородскую область
Вчера, 12:06
"Будем их вызывать, будем лично спрашивать, почему они проявляют вот эту беспечность. Может быть, они знают что-то, что не знаем мы. Ездят ли сами они, встречаются с родственниками погибших? Потому что мы точно понимаем, что были бы средства защиты, людей можно было бы спасти. Владимир Иванович (Переверзев – ред.), усиливайте контроль, докладывайте мне, лично буду принимать участие. Останавливайте перевозку, доставку сотрудников, если вы видите, что меры не предприняты", - заявил Гладков.
По словам губернатора, в действующем законодательстве не определены многие необходимые нормы. Глава региона предложил вынести на рассмотрение руководителя силовых структур меры по усилению требований к соблюдению безопасности на предприятиях.
Украинские дроны 6 мая в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. Погибли 9 человек, из них восемь являлись сотрудниками холдинга. Также 42 человека были ранены, из них трое детей. Вечером 30 мая губернатор рассказал, что в селе Зозули Борисовского района украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирскую "Газель", которая везла с работы домой сотрудников сельхозпредприятия. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям. Один мирный житель погиб, еще 9 человек пострадали.
Место сбитого снаряда РСЗО Ольха над Шебекинским городским округом Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Гладков раскритиковал работу властей Белгорода после обстрелов
26 мая, 22:29
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала