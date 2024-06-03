https://ria.ru/20240603/belgorod-1950176556.html

Белгородские власти усилят контроль за мерами безопасности на предприятиях

Белгородские власти усилят контроль за мерами безопасности на предприятиях - РИА Новости, 03.06.2024

Белгородские власти усилят контроль за мерами безопасности на предприятиях

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что необходимо усилить контроль и требовать неукоснительного соблюдения мер безопасности на... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:19

2024-06-03T14:19

2024-06-03T14:19

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

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вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что необходимо усилить контроль и требовать неукоснительного соблюдения мер безопасности на предприятиях в приграничной зоне. Во время оперативного совещания правительства глава администрации Борисовского района Владимир Переверзев доложил, что не все решения, принятые оперативным штабом, были выполнены на сельхозпредприятиях. В частности, не обеспечена доставка сотрудников малыми группами на легковом транспорте в темное время суток. Не все окна оклеены бронепленкой, пока еще не в полном объеме есть в распоряжении пассажиров тактические аптечки, бронежилеты и каски. Глава области отметил, что в тех случаях, где все рекомендации соблюдаются, людские потери удается избежать, а медлительность приводит к трагическим последствиям. "Будем их вызывать, будем лично спрашивать, почему они проявляют вот эту беспечность. Может быть, они знают что-то, что не знаем мы. Ездят ли сами они, встречаются с родственниками погибших? Потому что мы точно понимаем, что были бы средства защиты, людей можно было бы спасти. Владимир Иванович (Переверзев – ред.), усиливайте контроль, докладывайте мне, лично буду принимать участие. Останавливайте перевозку, доставку сотрудников, если вы видите, что меры не предприняты", - заявил Гладков. По словам губернатора, в действующем законодательстве не определены многие необходимые нормы. Глава региона предложил вынести на рассмотрение руководителя силовых структур меры по усилению требований к соблюдению безопасности на предприятиях. Украинские дроны 6 мая в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. Погибли 9 человек, из них восемь являлись сотрудниками холдинга. Также 42 человека были ранены, из них трое детей. Вечером 30 мая губернатор рассказал, что в селе Зозули Борисовского района украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирскую "Газель", которая везла с работы домой сотрудников сельхозпредприятия. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям. Один мирный житель погиб, еще 9 человек пострадали.

https://ria.ru/20240603/gladkov-1950132135.html

https://ria.ru/20240526/belgorod-1948501091.html

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белгородская область, вячеслав гладков, россия, украина, вооруженные силы украины