https://ria.ru/20240603/bayden-1950242166.html
Байден пообещал поддерживать сына Хантера
Байден пообещал поддерживать сына Хантера - РИА Новости, 03.06.2024
Байден пообещал поддерживать сына Хантера
Президент США Джо Байден по случаю начала отбора присяжных для рассмотрения дела о нарушениях при обороте оружия против его сына Хантера заявил, что испытывает... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:22
2024-06-03T17:22
2024-06-03T17:25
в мире
сша
хантер байден
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138068_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_10d4db7341ad8b9f1db82b14b6c815ef.jpg
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден по случаю начала отбора присяжных для рассмотрения дела о нарушениях при обороте оружия против его сына Хантера заявил, что испытывает "безграничную любовь" к нему и гордится им. В понедельник в суде Делавэра начнется отбор присяжных по делу против Хантера Байдена о нарушениях при хранении оружия, согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его право на покупку пистолета, но он все равно приобрел его. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя суды обычно избегают выносить приговоры, связанные с лишением свободы, нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам. "Я президент, но я также и отец. Мы с Джилл любим нашего сына, и мы очень гордимся тем человеком, которым он является сегодня", - говорится в распространенном заявлении американского лидера. Байден отметил, что как отец "испытывает безграничную любовь" к своему сыну и вместе с супругой продолжит поддерживать его.
https://ria.ru/20240413/khanter_bayden-1939739734.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138068_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_e1bacab9425992bbbdfb122b07b6c801.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, хантер байден, джо байден
В мире, США, Хантер Байден, Джо Байден
Байден пообещал поддерживать сына Хантера
Байден заявил о "безграничной любви" к сыну после начала суда над ним
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден по случаю начала отбора присяжных для рассмотрения дела о нарушениях при обороте оружия против его сына Хантера заявил, что испытывает "безграничную любовь" к нему и гордится им.
В понедельник в суде Делавэра начнется отбор присяжных по делу против Хантера Байдена о нарушениях при хранении оружия, согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его право на покупку пистолета, но он все равно приобрел его. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя суды обычно избегают выносить приговоры, связанные с лишением свободы, нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам.
«
"Я президент, но я также и отец. Мы с Джилл любим нашего сына, и мы очень гордимся тем человеком, которым он является сегодня", - говорится в распространенном заявлении американского лидера.
Байден отметил, что как отец "испытывает безграничную любовь" к своему сыну и вместе с супругой продолжит поддерживать его.