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Байден пообещал поддерживать сына Хантера - РИА Новости, 03.06.2024
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17:22 03.06.2024 (обновлено: 17:25 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/bayden-1950242166.html
Байден пообещал поддерживать сына Хантера
Байден пообещал поддерживать сына Хантера - РИА Новости, 03.06.2024
Байден пообещал поддерживать сына Хантера
Президент США Джо Байден по случаю начала отбора присяжных для рассмотрения дела о нарушениях при обороте оружия против его сына Хантера заявил, что испытывает... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:22
2024-06-03T17:25
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден по случаю начала отбора присяжных для рассмотрения дела о нарушениях при обороте оружия против его сына Хантера заявил, что испытывает "безграничную любовь" к нему и гордится им. В понедельник в суде Делавэра начнется отбор присяжных по делу против Хантера Байдена о нарушениях при хранении оружия, согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его право на покупку пистолета, но он все равно приобрел его. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя суды обычно избегают выносить приговоры, связанные с лишением свободы, нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам. "Я президент, но я также и отец. Мы с Джилл любим нашего сына, и мы очень гордимся тем человеком, которым он является сегодня", - говорится в распространенном заявлении американского лидера. Байден отметил, что как отец "испытывает безграничную любовь" к своему сыну и вместе с супругой продолжит поддерживать его.
https://ria.ru/20240413/khanter_bayden-1939739734.html
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в мире, сша, хантер байден, джо байден
В мире, США, Хантер Байден, Джо Байден
Байден пообещал поддерживать сына Хантера

Байден заявил о "безграничной любви" к сыну после начала суда над ним

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден по случаю начала отбора присяжных для рассмотрения дела о нарушениях при обороте оружия против его сына Хантера заявил, что испытывает "безграничную любовь" к нему и гордится им.
В понедельник в суде Делавэра начнется отбор присяжных по делу против Хантера Байдена о нарушениях при хранении оружия, согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его право на покупку пистолета, но он все равно приобрел его. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя суды обычно избегают выносить приговоры, связанные с лишением свободы, нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам.
«
"Я президент, но я также и отец. Мы с Джилл любим нашего сына, и мы очень гордимся тем человеком, которым он является сегодня", - говорится в распространенном заявлении американского лидера.
Байден отметил, что как отец "испытывает безграничную любовь" к своему сыну и вместе с супругой продолжит поддерживать его.
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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В миреСШАХантер БайденДжо Байден
 
 
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