https://ria.ru/20240603/bayden-1950242166.html

Байден пообещал поддерживать сына Хантера

Байден пообещал поддерживать сына Хантера - РИА Новости, 03.06.2024

Байден пообещал поддерживать сына Хантера

Президент США Джо Байден по случаю начала отбора присяжных для рассмотрения дела о нарушениях при обороте оружия против его сына Хантера заявил, что испытывает... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:22

2024-06-03T17:22

2024-06-03T17:25

в мире

сша

хантер байден

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138068_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_10d4db7341ad8b9f1db82b14b6c815ef.jpg

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден по случаю начала отбора присяжных для рассмотрения дела о нарушениях при обороте оружия против его сына Хантера заявил, что испытывает "безграничную любовь" к нему и гордится им. В понедельник в суде Делавэра начнется отбор присяжных по делу против Хантера Байдена о нарушениях при хранении оружия, согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его право на покупку пистолета, но он все равно приобрел его. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя суды обычно избегают выносить приговоры, связанные с лишением свободы, нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам. "Я президент, но я также и отец. Мы с Джилл любим нашего сына, и мы очень гордимся тем человеком, которым он является сегодня", - говорится в распространенном заявлении американского лидера. Байден отметил, что как отец "испытывает безграничную любовь" к своему сыну и вместе с супругой продолжит поддерживать его.

https://ria.ru/20240413/khanter_bayden-1939739734.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, хантер байден, джо байден