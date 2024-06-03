https://ria.ru/20240603/babaeva-1950234308.html
В Крыму во вторник продолжат слушание дела о гибели журналистки Бабаевой
В Крыму во вторник продолжат слушание дела о гибели журналистки Бабаевой - РИА Новости, 03.06.2024
В Крыму во вторник продолжат слушание дела о гибели журналистки Бабаевой
Симферопольский районный суд Крыма продолжит слушание дела о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:57
2024-06-03T16:57
2024-06-03T16:57
происшествия
россия
светлана бабаева
миа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Симферопольский районный суд Крыма продолжит слушание дела о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой 4 июня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В понедельник, 3 июня, суд заслушал часть показаний свидетелей. Первое заседание состоялось 15 мая. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обвиняемый Игорь Малёв в зале суда признал свою вину и заявил, что раскаивается в произошедшем. Его адвокат заявил РИА Новости, что смерть Бабаевой является роковым стечением обстоятельств, вызванных выстрелом Малёва в землю в ходе совместной тренировки в условиях, приближенных к боевым. "Суд продолжит исследование свидетельских показаний 4 июня в 10.30", - сказал судья Александр Сердюк. Согласно свидетельских показаний, озвученных в ходе заседания суда в понедельник, Бабаева получила смертельное ранение во время отработки занятий по тактической медицине, во время которых Малёв, будучи инструктором, вёл стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий. По данным свидетелей, во время учений, автомат был как в руках Бабаевой, так и Малёва. После ранения последний пытался оказать ей первую медицинскую помощь. В то же время, по словам ряда свидетелей, после того как стало известно о гибели Бабаевой, Малёв спустя время собрал находившихся тогда на полигоне в его группе подготовки и признался, что это он совершил выстрел в землю, который стал роковым для Бабаевой, попросив всех придерживаться версии, что произошедшие - несчастный случай. Со всеми показаниями свидетелей Малёв согласился, сказав, что возражений на счёт озвученного у него нет. По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне, Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти. Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.
https://ria.ru/20240515/sk-1946138611.html
https://ria.ru/20221108/babaeva-1829962686.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, светлана бабаева, миа "россия сегодня"
Происшествия, Россия, Светлана Бабаева, МИА "Россия сегодня"
В Крыму во вторник продолжат слушание дела о гибели журналистки Бабаевой
Суд в Крыму продолжит слушание дела о гибели журналистки "Россия сегодня" 4 июня
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Симферопольский районный суд Крыма продолжит слушание дела о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой 4 июня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник, 3 июня, суд заслушал часть показаний свидетелей. Первое заседание состоялось 15 мая. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обвиняемый Игорь Малёв в зале суда признал свою вину и заявил, что раскаивается в произошедшем. Его адвокат заявил РИА Новости, что смерть Бабаевой является роковым стечением обстоятельств, вызванных выстрелом Малёва в землю в ходе совместной тренировки в условиях, приближенных к боевым.
"Суд продолжит исследование свидетельских показаний 4 июня в 10.30", - сказал судья Александр Сердюк.
Согласно свидетельских показаний, озвученных в ходе заседания суда в понедельник, Бабаева получила смертельное ранение во время отработки занятий по тактической медицине, во время которых Малёв, будучи инструктором, вёл стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий.
По данным свидетелей, во время учений, автомат был как в руках Бабаевой, так и Малёва. После ранения последний пытался оказать ей первую медицинскую помощь.
В то же время, по словам ряда свидетелей, после того как стало известно о гибели Бабаевой, Малёв спустя время собрал находившихся тогда на полигоне в его группе подготовки и признался, что это он совершил выстрел в землю, который стал роковым для Бабаевой, попросив всех придерживаться версии, что произошедшие - несчастный случай.
Со всеми показаниями свидетелей Малёв согласился, сказав, что возражений на счёт озвученного у него нет.
По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне, Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти.
Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов
, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, министр иностранных дел Сергей Лавров
и многие другие.