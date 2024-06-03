https://ria.ru/20240603/azov-1950216520.html

Командира отделения "Азова"* приговорили к пожизненному лишению свободы

Командира отделения "Азова"* приговорили к пожизненному лишению свободы - РИА Новости, 03.06.2024

Командира отделения "Азова"* приговорили к пожизненному лишению свободы

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы командира отделения нацполка "Азов"* за убийство трех мирных жителей в Мариуполе, сообщается в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:14

2024-06-03T16:14

2024-06-03T16:14

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

батальон "азов"*

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы командира отделения нацполка "Азов"* за убийство трех мирных жителей в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные СК России, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора командиру отделения запрещенного в России националистического объединения "Азов"* Петру Шуфлину... Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении. По версии следствия, в марте 2022 года в Мариуполе Шуфлин с сослуживцами по приказу непосредственно командира "Азова"* расстрелял трех мирных жителей. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ), убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти (п.п. "а", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ).* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240116/azov-1921560375.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, батальон "азов"*