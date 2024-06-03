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Командира отделения "Азова"* приговорили к пожизненному лишению свободы
Командира отделения "Азова"* приговорили к пожизненному лишению свободы - РИА Новости, 03.06.2024
Командира отделения "Азова"* приговорили к пожизненному лишению свободы
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы командира отделения нацполка "Азов"* за убийство трех мирных жителей в Мариуполе, сообщается в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:14
2024-06-03T16:14
2024-06-03T16:14
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы командира отделения нацполка "Азов"* за убийство трех мирных жителей в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные СК России, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора командиру отделения запрещенного в России националистического объединения "Азов"* Петру Шуфлину... Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении. По версии следствия, в марте 2022 года в Мариуполе Шуфлин с сослуживцами по приказу непосредственно командира "Азова"* расстрелял трех мирных жителей. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ), убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти (п.п. "а", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ).* Запрещенная в России террористическая организация
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происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, батальон "азов"*
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Батальон "Азов"*
Командира отделения "Азова"* приговорили к пожизненному лишению свободы
В ДНР пожизненно осудили "Азовца" за расстрел трех мирных жителей Мариуполя
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы командира отделения нацполка "Азов"* за убийство трех мирных жителей в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства, собранные СК России, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора командиру отделения запрещенного в России националистического объединения "Азов"* Петру Шуфлину... Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в марте 2022 года в Мариуполе Шуфлин с сослуживцами по приказу непосредственно командира "Азова"* расстрелял трех мирных жителей.
Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ), убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти (п.п. "а", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
* Запрещенная в России террористическая организация