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Швейцария арестует членов правительства Израиля, если МУС выдаст ордер

Швейцария арестует членов правительства Израиля, если МУС выдаст ордер - РИА Новости, 03.06.2024

Швейцария арестует членов правительства Израиля, если МУС выдаст ордер

Швейцария арестует членов правительства Израиля и ХАМАС, если они приедут в Швейцарию, если Международный уголовный суд (МУС) решит выдать ордер на их арест,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T20:29

2024-06-03T20:29

2024-06-03T20:38

швейцария

международный уголовный суд

израиль

в мире

биньямин нетаньяху

исмаил хания

хамас

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ЖЕНЕВА, 3 июн - РИА Новости. Швейцария арестует членов правительства Израиля и ХАМАС, если они приедут в Швейцарию, если Международный уголовный суд (МУС) решит выдать ордер на их арест, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента страны."Швейцария выполнит свои международные обязательства, если МУС выдаст ордер на арест членов правительства Израиля и лидеров ХАМАС. Правительство взяло на себя это обязательство в понедельник в ответ на несколько вопросов депутатов", - сказано в документе.Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфы и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

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швейцария, международный уголовный суд, израиль, в мире, биньямин нетаньяху, исмаил хания, хамас