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Пресненский суд арестовал гражданина Израиля по запросу Германии - РИА Новости, 03.06.2024
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18:29 03.06.2024
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Пресненский суд арестовал гражданина Израиля по запросу Германии
Пресненский суд арестовал гражданина Израиля по запросу Германии - РИА Новости, 03.06.2024
Пресненский суд арестовал гражданина Израиля по запросу Германии
Пресненский суд Москвы арестовал на 40 суток гражданина Израиля Лирона Басиса по обвинению в мошенничестве, сообщается в электронной базе суда. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:29
2024-06-03T18:29
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на 40 суток гражданина Израиля Лирона Басиса по обвинению в мошенничестве, сообщается в электронной базе суда. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в картотеке. Информированный источник рассказал РИА Новости, что Басиса арестовали по запросу Германии для дальнейшей экстрадиции, подробностей обвинения он не привел, но уточнил, что тому вменяют мошенничество. Согласно открытым данным, Басис - бывший футболист израильского клуба "Маккаби".
https://ria.ru/20240531/gunko-1949555672.html
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германия, израиль, в мире
Германия, Израиль, В мире
Пресненский суд арестовал гражданина Израиля по запросу Германии

Пресненский суд Москвы арестовал гражданина Израиля Басиса по запросу Германии

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на 40 суток гражданина Израиля Лирона Басиса по обвинению в мошенничестве, сообщается в электронной базе суда.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в картотеке.
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Информированный источник рассказал РИА Новости, что Басиса арестовали по запросу Германии для дальнейшей экстрадиции, подробностей обвинения он не привел, но уточнил, что тому вменяют мошенничество.
Согласно открытым данным, Басис - бывший футболист израильского клуба "Маккаби".
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