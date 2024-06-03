https://ria.ru/20240603/arest-1950080778.html
Жителя Хабаровска арестовали за сотрудничество с ГУР Украины
Жителя Хабаровска арестовали за сотрудничество с ГУР Украины - РИА Новости, 03.06.2024
Жителя Хабаровска арестовали за сотрудничество с ГУР Украины
Житель Хабаровска стал сотрудничать с ГУР МО Украины и попал под уголовное преследование, он задержан и арестован, сообщает управление ФСБ России по... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T05:59
2024-06-03T05:59
2024-06-03T07:22
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ХАБАРОВСК, 3 июн - РИА Новости. Житель Хабаровска стал сотрудничать с ГУР МО Украины и попал под уголовное преследование, он задержан и арестован, сообщает управление ФСБ России по Хабаровскому краю. "Установлен 35-летний житель Хабаровска, который, выступая против политического решения руководства страны о проведении СВО, желая перейти на строну противника, инициативно через сеть Интернет установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ", - сообщает УФСБ. По факту было заведено дело по ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Отмечается, что мужчине избрана мера пресечения - заключение под стражу.
https://ria.ru/20240527/dnr-1948624374.html
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происшествия, хабаровск, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Хабаровск, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Хабаровска арестовали за сотрудничество с ГУР Украины
ФСБ задержала жителя Хабаровска, который стал сотрудничать с ГУР МО Украины
ХАБАРОВСК, 3 июн - РИА Новости. Житель Хабаровска стал сотрудничать с ГУР МО Украины и попал под уголовное преследование, он задержан и арестован, сообщает управление ФСБ России по Хабаровскому краю.
"Установлен 35-летний житель Хабаровска, который, выступая против политического решения руководства страны о проведении СВО, желая перейти на строну противника, инициативно через сеть Интернет установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ", - сообщает УФСБ.
По факту было заведено дело по ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
Отмечается, что мужчине избрана мера пресечения - заключение под стражу.