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Правительство приступило к решению задачи по увеличению производства в АПК

Правительство приступило к решению задачи по увеличению производства в АПК - РИА Новости, 03.06.2024

Правительство приступило к решению задачи по увеличению производства в АПК

Кабмин приступил к выполнению задачи увеличить производство в АПК на четверть, а экспорт - в полтора раза к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:26

2024-06-03T15:26

2024-06-03T15:26

экономика

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Кабмин приступил к выполнению задачи увеличить производство в АПК на четверть, а экспорт - в полтора раза к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Приоритеты дальнейшего развития российского сельского хозяйства определил президент Владимир Владимирович Путин в указе об обновленных национальных целях. К концу десятилетия предстоит увеличить производство в АПК на четверть, а экспорт – в полтора раза. Это очень амбициозная задача. И мы приступили к ее выполнению", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".

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экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз