Рейтинг@Mail.ru
Правительство приступило к решению задачи по увеличению производства в АПК - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/apk-1950196264.html
Правительство приступило к решению задачи по увеличению производства в АПК
Правительство приступило к решению задачи по увеличению производства в АПК - РИА Новости, 03.06.2024
Правительство приступило к решению задачи по увеличению производства в АПК
Кабмин приступил к выполнению задачи увеличить производство в АПК на четверть, а экспорт - в полтора раза к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:26
2024-06-03T15:26
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949481085_1055:272:3071:1406_1920x0_80_0_0_285ec389541ae23153fa85b6c652f7dc.jpg
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Кабмин приступил к выполнению задачи увеличить производство в АПК на четверть, а экспорт - в полтора раза к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Приоритеты дальнейшего развития российского сельского хозяйства определил президент Владимир Владимирович Путин в указе об обновленных национальных целях. К концу десятилетия предстоит увеличить производство в АПК на четверть, а экспорт – в полтора раза. Это очень амбициозная задача. И мы приступили к ее выполнению", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".
https://ria.ru/20240531/tekhnologii-1949623538.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949481085_975:228:3071:1800_1920x0_80_0_0_d7dff17b1e52dc6f351b19035070f66a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Правительство приступило к решению задачи по увеличению производства в АПК

Мишустин: правительство приступило к задаче по увеличению производства в АПК

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание дома правительства Российской Федерации
Вид на здание дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на здание дома правительства Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Кабмин приступил к выполнению задачи увеличить производство в АПК на четверть, а экспорт - в полтора раза к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Приоритеты дальнейшего развития российского сельского хозяйства определил президент Владимир Владимирович Путин в указе об обновленных национальных целях. К концу десятилетия предстоит увеличить производство в АПК на четверть, а экспорт – в полтора раза. Это очень амбициозная задача. И мы приступили к ее выполнению", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".
Уборка урожая зерновых комбайнами - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Липецкий АПК готов стать пилотной площадкой для освоения ИИ
31 мая, 12:09
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала