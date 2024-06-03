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Правительство приступило к решению задачи по увеличению производства в АПК
Правительство приступило к решению задачи по увеличению производства в АПК - РИА Новости, 03.06.2024
Правительство приступило к решению задачи по увеличению производства в АПК
Кабмин приступил к выполнению задачи увеличить производство в АПК на четверть, а экспорт - в полтора раза к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:26
2024-06-03T15:26
2024-06-03T15:26
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Кабмин приступил к выполнению задачи увеличить производство в АПК на четверть, а экспорт - в полтора раза к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Приоритеты дальнейшего развития российского сельского хозяйства определил президент Владимир Владимирович Путин в указе об обновленных национальных целях. К концу десятилетия предстоит увеличить производство в АПК на четверть, а экспорт – в полтора раза. Это очень амбициозная задача. И мы приступили к ее выполнению", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".
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экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Правительство приступило к решению задачи по увеличению производства в АПК
Мишустин: правительство приступило к задаче по увеличению производства в АПК