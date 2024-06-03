https://ria.ru/20240603/akhmat-1950088013.html

Спецназ "Ахмат" перебросили на Харьковское направление

Спецназ "Ахмат" перебросили на Харьковское направление - РИА Новости, 03.06.2024

Спецназ "Ахмат" перебросили на Харьковское направление

Спецназ "Ахмат" перебросили на самое важное в зоне СВО Харьковское направление, заявил командир отряда, заместитель начальника главного управления по... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T08:09

2024-06-03T08:09

2024-06-03T09:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

апты алаудинов

вооруженные силы рф

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 3 июн — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" перебросили на самое важное в зоне СВО Харьковское направление, заявил командир отряда, заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинов. "Спецназ "Ахмат" — это подразделение, которое с первых дней стояло в первом эшелоне. Никогда мы не были во втором эшелоне. Никогда мы не стояли ни за кем. И в данном случае, конечно, очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на этот участок, который сегодня является наиболее важным", — сказал он журналистам. Алаудинов отметил, что бойцы уже приступили к выполнению задач. "В принципе, мы уже адаптировались. Тут основная задача бывает сняться с того участка, где ты находишься. Перебросить подразделения. Зайти на те позиции, которые ты должен под себя уже забрать. Развернуть сеть связи. Все это уже сделано. Наши подразделения уже где-то занимаются штурмовыми действиями. Ну и приняли те участки, которые нам надо было прикрыть для того, чтобы там противник не вел диверсионно-террористическую работу", — добавил командир "Ахмата".По информации Минобороны, группировка войск "Север" продолжает продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области. За неделю она нанесла поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и двух бригад теробороны, а также отбила 20 контратак. Украинская армия потеряла там примерно 1740 солдат, три танка, девять боевых машин, 28 автомобилей, восемь боевых машин РСЗО "Град" и Vampire и 29 орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1950033095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, апты алаудинов, вооруженные силы рф