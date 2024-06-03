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Опубликованы материалы об агентурной сети спецслужб Украины в Севастополе

Опубликованы материалы об агентурной сети спецслужб Украины в Севастополе - РИА Новости, 03.06.2024

Опубликованы материалы об агентурной сети спецслужб Украины в Севастополе

ФСБ распространила материалы по вскрытой агентурной сети спецслужб Украины в Севастополе, которая была создана для диверсий против военных и объектов... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:46

2024-06-03T13:46

2024-06-03T14:06

специальная военная операция на украине

севастополь

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россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

безопасность

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ФСБ распространила материалы по вскрытой агентурной сети спецслужб Украины в Севастополе, которая была создана для диверсий против военных и объектов инфраструктуры. Спецслужба предоставила данные об агентах под кличками Миф и Ментор, а также бывшем украинском летчике, жителе Севастополя и бывшем контрактнике украинской армии; опубликованы видео задержания и допросов, скрины переписок. Ранее сообщалось, что ФСБ РФ вскрыла агентов украинских спецслужб в Севастополе, группа была создана для совершения диверсионно-террористических актов против военнослужащих ЧФ РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона. Силовиками были задержаны пятеро агентов военной разведки Украины и СБУ. Во время обысков у членов группы были обнаружены три готовых к применению СВУ, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании массой около 5 килограммов, 600 граммов тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые механизмы для приведения в действие взрывных устройств.

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Задержанный в Севастополе украинский агент о наблюдении за аэродромом Задержанный в Севастополе украинский агент о наблюдении за аэродромом 2024-06-03T13:46 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, безопасность