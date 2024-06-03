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Опубликованы материалы об агентурной сети спецслужб Украины в Севастополе
Опубликованы материалы об агентурной сети спецслужб Украины в Севастополе - РИА Новости, 03.06.2024
Опубликованы материалы об агентурной сети спецслужб Украины в Севастополе
ФСБ распространила материалы по вскрытой агентурной сети спецслужб Украины в Севастополе, которая была создана для диверсий против военных и объектов... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:46
2024-06-03T13:46
2024-06-03T14:06
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безопасность
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ФСБ распространила материалы по вскрытой агентурной сети спецслужб Украины в Севастополе, которая была создана для диверсий против военных и объектов инфраструктуры. Спецслужба предоставила данные об агентах под кличками Миф и Ментор, а также бывшем украинском летчике, жителе Севастополя и бывшем контрактнике украинской армии; опубликованы видео задержания и допросов, скрины переписок. Ранее сообщалось, что ФСБ РФ вскрыла агентов украинских спецслужб в Севастополе, группа была создана для совершения диверсионно-террористических актов против военнослужащих ЧФ РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона. Силовиками были задержаны пятеро агентов военной разведки Украины и СБУ. Во время обысков у членов группы были обнаружены три готовых к применению СВУ, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании массой около 5 килограммов, 600 граммов тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые механизмы для приведения в действие взрывных устройств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950165987_218:0:1483:949_1920x0_80_0_0_045e45a5de251b9e44a9fbe64e117145.jpg
Задержанный в Севастополе украинский агент о наблюдении за аэродромом
Задержанный в Севастополе украинский агент о наблюдении за аэродромом
2024-06-03T13:46
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PT2M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Безопасность
Опубликованы материалы об агентурной сети спецслужб Украины в Севастополе
ФСБ опубликовала материалы о раскрытой в Севастополе сети украинских агентов
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ФСБ распространила материалы по вскрытой агентурной сети спецслужб Украины в Севастополе, которая была создана для диверсий против военных и объектов инфраструктуры.
Спецслужба предоставила данные об агентах под кличками Миф и Ментор, а также бывшем украинском летчике, жителе Севастополя и бывшем контрактнике украинской армии; опубликованы видео задержания и допросов, скрины переписок.
Ранее сообщалось, что ФСБ РФ вскрыла агентов украинских спецслужб в Севастополе, группа была создана для совершения диверсионно-террористических актов против военнослужащих ЧФ РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона.
Силовиками были задержаны пятеро агентов военной разведки Украины и СБУ. Во время обысков у членов группы были обнаружены три готовых к применению СВУ, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании массой около 5 килограммов, 600 граммов тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые механизмы для приведения в действие взрывных устройств.