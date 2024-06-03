https://ria.ru/20240603/agent-1950185700.html
Диверсант рассказал, что интересовало украинскую разведку в Севастополе
Диверсант рассказал, что интересовало украинскую разведку в Севастополе - РИА Новости, 03.06.2024
Диверсант рассказал, что интересовало украинскую разведку в Севастополе
Украинскую военную разведку интересовало наличие в районе Севастополя российских истребителей МиГ-31, способных нести гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:44
2024-06-03T14:44
2024-06-03T14:45
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
миг-31
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинскую военную разведку интересовало наличие в районе Севастополя российских истребителей МиГ-31, способных нести гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", рассказал один из задержанных украинских агентов с позывным "Ментор". "МиГи-31, переделанные под "Кинжал" - вот это основное, что интересовало", - сказал "Ментор". Кадры видеосъемки с его признанием обнародовала ФСБ России. По данным спецслужбы, куратор из ГУР минобороны Украины поставил "Ментору" задачу совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача (находится в черте Севастополя), используя взрывчатку, изъятую из тайника. Ранее ФСБ сообщала, что силовики накрыли агентурную сеть спецслужб Украины в Севастополе, созданную для диверсий против военных и объектов инфраструктуры, задержаны 5 украинских агентов, у них нашли 3 готовых самодельных взрывных устройства.
https://ria.ru/20240603/agenty-1950162281.html
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Задержанный в Севастополе украинский агент о наблюдении за аэродромом
Задержанный в Севастополе украинский агент о наблюдении за аэродромом
2024-06-03T14:44
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, севастополь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), миг-31
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МиГ-31
Диверсант рассказал, что интересовало украинскую разведку в Севастополе
Агент "Ментор": Киев интересовали истребители МиГ-31, способные нести "Кинжалы"