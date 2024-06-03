https://ria.ru/20240603/afrika-1950106349.html

"Почта России" возобновила доставку отправлений в 14 африканских стран

"Почта России" возобновила доставку отправлений в 14 африканских стран - РИА Новости, 03.06.2024

"Почта России" возобновила доставку отправлений в 14 африканских стран

"Почта России" возобновила доставку отправлений в 14 африканских стран, теперь есть почтовое сообщение с 39 странами континента, сообщила компания. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:33

2024-06-03T10:33

2024-06-03T10:52

почта россии

экономика

африка

михаил волков

россия

бенин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921306124_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_fdef1e81676094330003ec76555ca969.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Почта России" возобновила доставку отправлений в 14 африканских стран, теперь есть почтовое сообщение с 39 странами континента, сообщила компания.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Почты России", почтовое сообщение с этими странами было остановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса."Теперь для почтовых отправлений из России доступны 39 стран Африки - "Почта России возобновила доставку отправлений в Бенин, Ботсвану, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гвинею, Замбию, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Малави, Нигер, Руанду, Того и Эритрею", - сказано в сообщении в Telegram-канале компании."Почта России" отправила в Африку на 4% больше посылок в январе-апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными направлениями стали Египет, Тунис и Марокко. На континент преимущественно отправляют исследовательское оборудование, семена, фитокосметику, БАДы и продукты для здорового питания."У Африки колоссальный потенциал для торговых отношений, и мы рады предоставить удобную доставку товаров уже в абсолютное большинство стран континента. Уверен, это направление покажет ещё больший рост в ближайшее время, а Почта надежно обеспечит потребности наших клиентов в трансграничных операциях", - прокомментировал генеральный директор "Почты России" Михаил Волков.

https://ria.ru/20230914/zambiya-1896302914.html

https://ria.ru/20240519/ssha-1947068432.html

африка

россия

бенин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

почта россии, экономика, африка, михаил волков, россия, бенин