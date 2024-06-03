https://ria.ru/20240603/afrika-1950106349.html
"Почта России" возобновила доставку отправлений в 14 африканских стран
"Почта России" возобновила доставку отправлений в 14 африканских стран - РИА Новости, 03.06.2024
"Почта России" возобновила доставку отправлений в 14 африканских стран
"Почта России" возобновила доставку отправлений в 14 африканских стран, теперь есть почтовое сообщение с 39 странами континента, сообщила компания. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:33
2024-06-03T10:33
2024-06-03T10:52
почта россии
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Почта России" возобновила доставку отправлений в 14 африканских стран, теперь есть почтовое сообщение с 39 странами континента, сообщила компания.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Почты России", почтовое сообщение с этими странами было остановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса."Теперь для почтовых отправлений из России доступны 39 стран Африки - "Почта России возобновила доставку отправлений в Бенин, Ботсвану, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гвинею, Замбию, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Малави, Нигер, Руанду, Того и Эритрею", - сказано в сообщении в Telegram-канале компании."Почта России" отправила в Африку на 4% больше посылок в январе-апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными направлениями стали Египет, Тунис и Марокко. На континент преимущественно отправляют исследовательское оборудование, семена, фитокосметику, БАДы и продукты для здорового питания."У Африки колоссальный потенциал для торговых отношений, и мы рады предоставить удобную доставку товаров уже в абсолютное большинство стран континента. Уверен, это направление покажет ещё больший рост в ближайшее время, а Почта надежно обеспечит потребности наших клиентов в трансграничных операциях", - прокомментировал генеральный директор "Почты России" Михаил Волков.
https://ria.ru/20230914/zambiya-1896302914.html
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почта россии, экономика, африка, михаил волков, россия, бенин
Почта России, Экономика, Африка, Михаил Волков, Россия, Бенин
"Почта России" возобновила доставку отправлений в 14 африканских стран
"Почта России": почтовое сообщение теперь есть с 39 странами континента
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Почта России" возобновила доставку отправлений в 14 африканских стран, теперь есть почтовое сообщение с 39 странами континента, сообщила компания.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Почты России", почтовое сообщение с этими странами было остановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
«
"Теперь для почтовых отправлений из России доступны 39 стран Африки - "Почта России возобновила доставку отправлений в Бенин, Ботсвану, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гвинею, Замбию, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Малави, Нигер, Руанду, Того и Эритрею", - сказано в сообщении в Telegram-канале компании.
"Почта России" отправила в Африку на 4% больше посылок в январе-апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными направлениями стали Египет, Тунис и Марокко. На континент преимущественно отправляют исследовательское оборудование, семена, фитокосметику, БАДы и продукты для здорового питания.
"У Африки колоссальный потенциал для торговых отношений, и мы рады предоставить удобную доставку товаров уже в абсолютное большинство стран континента. Уверен, это направление покажет ещё больший рост в ближайшее время, а Почта надежно обеспечит потребности наших клиентов в трансграничных операциях", - прокомментировал генеральный директор "Почты России" Михаил Волков.