https://ria.ru/20240603/advokat-1950119469.html

Немецкий инвестор Ральф Новак не явился на оглашение приговора в Москве

Немецкий инвестор Ральф Новак не явился на оглашение приговора в Москве - РИА Новости, 03.06.2024

Немецкий инвестор Ральф Новак не явился на оглашение приговора в Москве

Находящийся под домашним арестом немецкий инвестор Ральф Новак не явился на оглашение приговора по делу о хищении акций BelkaCar, защита не знает, где он... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:40

2024-06-03T11:40

2024-06-03T11:49

происшествия

россия

борис зимин

московский городской суд

вымпелком

швейцария

германия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Находящийся под домашним арестом немецкий инвестор Ральф Новак не явился на оглашение приговора по делу о хищении акций BelkaCar, защита не знает, где он находится, заявил РИА Новости его адвокат Константин Елфимов .Тушинский районный суд сегодня приговорил Новака к 5 годам колонии общего режима. Другой фигурант Ильнур Азмуханов получил 4 года. Прокурор просил им 8 и 7 лет соответственно."Выехал в суд, он (Новак - ред.) обязательный человек. Может, он в больнице. Я не знаю, где он, мы пока не можем дозвониться, инспектор пока тоже", - сказал собеседник агентства.Елфимов добавил, что обжалует приговор. "Мы не согласны. При отсутствии состава преступления мало того, что обвинительный приговор, так еще и с реальным лишением свободы", - заметил защитник.Дело было возбуждено в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.Новак вместе с партнером Кройхером продал указанный пакет в 2019 году. В рамках следствия было назначено две экономических экспертизы. Первая, которую проводил Минюст России, оценила стоимость 52,47% акций на момент их приобретения в 2017 году в 53 копейки, позднее была проведена экспертиза в коммерческой организации, по итогам которой акции оценены в 567 миллионов рублей, что и легло в основу фабулы.Новак и Азмуханов - сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в России и также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами - были помещены под стражу, но затем меру пресечения смягчили на домашний арест.По делу проходит также сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин*, он, как и Кройхер, заочно арестован и находится в международном розыске.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240419/rassledovanie-1940930900.html

https://ria.ru/20240518/aktivy-1946865317.html

https://ria.ru/20231225/korischenko-1917952264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, борис зимин, московский городской суд, вымпелком, швейцария, германия