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Немецкий инвестор Ральф Новак не явился на оглашение приговора в Москве - РИА Новости, 03.06.2024
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11:40 03.06.2024 (обновлено: 11:49 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/advokat-1950119469.html
Немецкий инвестор Ральф Новак не явился на оглашение приговора в Москве
Немецкий инвестор Ральф Новак не явился на оглашение приговора в Москве - РИА Новости, 03.06.2024
Немецкий инвестор Ральф Новак не явился на оглашение приговора в Москве
Находящийся под домашним арестом немецкий инвестор Ральф Новак не явился на оглашение приговора по делу о хищении акций BelkaCar, защита не знает, где он... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:40
2024-06-03T11:49
происшествия
россия
борис зимин
московский городской суд
вымпелком
швейцария
германия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Находящийся под домашним арестом немецкий инвестор Ральф Новак не явился на оглашение приговора по делу о хищении акций BelkaCar, защита не знает, где он находится, заявил РИА Новости его адвокат Константин Елфимов .Тушинский районный суд сегодня приговорил Новака к 5 годам колонии общего режима. Другой фигурант Ильнур Азмуханов получил 4 года. Прокурор просил им 8 и 7 лет соответственно."Выехал в суд, он (Новак - ред.) обязательный человек. Может, он в больнице. Я не знаю, где он, мы пока не можем дозвониться, инспектор пока тоже", - сказал собеседник агентства.Елфимов добавил, что обжалует приговор. "Мы не согласны. При отсутствии состава преступления мало того, что обвинительный приговор, так еще и с реальным лишением свободы", - заметил защитник.Дело было возбуждено в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.Новак вместе с партнером Кройхером продал указанный пакет в 2019 году. В рамках следствия было назначено две экономических экспертизы. Первая, которую проводил Минюст России, оценила стоимость 52,47% акций на момент их приобретения в 2017 году в 53 копейки, позднее была проведена экспертиза в коммерческой организации, по итогам которой акции оценены в 567 миллионов рублей, что и легло в основу фабулы.Новак и Азмуханов - сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в России и также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами - были помещены под стражу, но затем меру пресечения смягчили на домашний арест.По делу проходит также сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин*, он, как и Кройхер, заочно арестован и находится в международном розыске.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240419/rassledovanie-1940930900.html
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происшествия, россия, борис зимин, московский городской суд, вымпелком, швейцария, германия
Происшествия, Россия, Борис Зимин, Московский городской суд, ВымпелКом, Швейцария, Германия
Немецкий инвестор Ральф Новак не явился на оглашение приговора в Москве

Адвокат: Новак не явился на оглашение приговора по делу о хищении акций BelkaCar

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Находящийся под домашним арестом немецкий инвестор Ральф Новак не явился на оглашение приговора по делу о хищении акций BelkaCar, защита не знает, где он находится, заявил РИА Новости его адвокат Константин Елфимов .
Тушинский районный суд сегодня приговорил Новака к 5 годам колонии общего режима. Другой фигурант Ильнур Азмуханов получил 4 года. Прокурор просил им 8 и 7 лет соответственно.
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"Выехал в суд, он (Новак - ред.) обязательный человек. Может, он в больнице. Я не знаю, где он, мы пока не можем дозвониться, инспектор пока тоже", - сказал собеседник агентства.
Елфимов добавил, что обжалует приговор. "Мы не согласны. При отсутствии состава преступления мало того, что обвинительный приговор, так еще и с реальным лишением свободы", - заметил защитник.
Дело было возбуждено в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.
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Новак вместе с партнером Кройхером продал указанный пакет в 2019 году. В рамках следствия было назначено две экономических экспертизы. Первая, которую проводил Минюст России, оценила стоимость 52,47% акций на момент их приобретения в 2017 году в 53 копейки, позднее была проведена экспертиза в коммерческой организации, по итогам которой акции оценены в 567 миллионов рублей, что и легло в основу фабулы.
Новак и Азмуханов - сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в России и также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами - были помещены под стражу, но затем меру пресечения смягчили на домашний арест.
По делу проходит также сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин*, он, как и Кройхер, заочно арестован и находится в международном розыске.
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