Американский генерал резко ответил на жалобы ВСУ на проблемы с Abrams
Генерал Хертлинг назвал жалобы ВСУ на проблемы с танками Abrams чушью
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТрофейный танк Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
Трофейный танк Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Американский генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг в интервью телеканалу CNN назвал полной чушью жалобы украинских военных на проблемы с американскими танками Abrams.
Ранее телеканал CNN опубликовал репортаж с Украины, где украинские военные жалуются на проблемы переданных им американских танков Abrams, которые становятся "целью номер один" на поле боя для ВС России. В частности, они заявляют о недостаточной броне, технических проблемах, а также нехватке боеприпасов.
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"Я скажу одним словом: это полная чушь", — ответил Хертлинг в интервью CNN на просьбу прокомментировать репортаж, отметив, что работал с этими танками на протяжении 30 лет в Европе и не наблюдал таких проблем с ними.
При этом он отметил, что танки Abrams были не лучшим выбором для передачи Киеву, потому что для их обслуживания, с которым могут быть некоторые проблемы, необходимы высококвалифицированные специалисты.
США согласились отправить 31 танк Abrams на Украину в январе 2023 года после многомесячной кампании Киева, утверждавшего, что эти боевые машины жизненно важны для его способности прорвать российскую оборону. Как отмечает издание, с тех пор поле боя существенно изменилось благодаря повсеместному использованию российских разведывательных дронов и ударных беспилотников, которые обнаруживают и преследуют украинскую бронетехнику.
Ранее западные СМИ сообщали, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя: пять танков из 31 уже потеряны в результате атак войск России.